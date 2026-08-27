Apéro : cette recette feuilletée aux courgettes fait croire à un traiteur de luxe, sauf si vous faites ce geste fatal

En vingt minutes, vos roses de courgettes feuilletées prennent des allures de plateau de traiteur, servies tièdes au centre de la table. Quels petits gestes font la différence entre fleurs raplapla et bouquet croustillant ?

J’ai posé ces roses de courgettes feuilletées à l’apéro : mes invités ont cru que j’avais commandé chez un traiteur de luxe

Sur la table basse, le plat arrive encore tiède ; un bouquet de petites fleurs vertes, pétales serrés, cœurs dorés. L’odeur beurrée de four fait taire les conversations, on devine déjà le croustillant.

Pourtant, ce centre de table n’a rien de professionnel : ce sont simplement des roses de courgettes feuilletées, montées avec du chèvre et un peu de patience. La vraie question ; comment obtenir ce rendu digne d’un traiteur sans stress.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Roses de courgettes feuilletées façon traiteur (≈ 12 pièces) : 2 pâtes feuilletées rectangulaires pur beurre (≈ 460 g), 3 courgettes moyennes, 200 g de fromage frais de chèvre, 40 g de parmesan râpé, 2 c. à s. de moutarde douce, sel, poivre.

✅ Assaisonnement parfumé : 2 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. d’herbes de Provence ou thym, zeste de citron en option.

✅ Dorure et finition : 1 jaune d’œuf, 1 c. à s. de lait, quelques feuilles de basilic ou de menthe fraîche.

✅ Option chic : 4–6 tranches fines de jambon cru, 1 c. à s. de miel, 2 c. à s. de noix ou pignons, dés de tomates confites.

Le bluff visuel : pourquoi ces roses de courgettes feuilletées font « traiteur de luxe »

On joue d’abord sur la forme : des pétales très réguliers, une hauteur généreuse, une base bien ronde. Le contraste entre la pâte feuilletée ambrée et le vert brillant des courgettes rappelle les plateaux de traiteur.

Roses de courgettes feuilletées : la méthode anti‑affaissement

Pour que chaque fleur reste bien droite, trois points comptent plus que tout : des lamelles de courgette presque translucides, une crème de chèvre ferme qui sert de colle, et un moulage serré dans des empreintes à muffins.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, couper des lamelles ultra fines, assouplir 40 s au micro‑ondes, bien les sécher. Technique : Mélanger chèvre, parmesan et moutarde ; poivrer pour obtenir une crème lisse, ferme, qui tient. Cuisson : Couper la pâte en 12 bandes de 3 cm, tartiner de crème, aligner les lamelles qui se chevauchent. Finition : Replier la pâte, rouler serré, placer chaque rose dans un moule graissé, dorer puis cuire à 190 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert En lamelles très fines, brièvement assouplies puis bien séchées, la courgette relâche son eau ; les pétales se plient sans casser et la pâte feuilletée reste croustillante. ✨ Le twist gourmand : Parfumer la crème de chèvre avec zeste de citron, miel et thym, ajouter noix grillées et courgettes vertes et jaunes ; le bouquet gagne relief, couleur et accent très traiteur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier d’affiner, d’assouplir ou de sécher les courgettes, ou cuire sans moule ; les roses s’affaissent et la pâte se gorge d’eau.

Servir et conserver les roses feuilletées

Les servir tièdes, serrées sur un plat, comme un bouquet.