Mon voisin ne met plus de pâte brisée sous ses abricots : ces feuilles beurrées font une croûte que vous allez copier
Chaque été, mon voisin sort du four une tarte aux abricots pâte filo dorée et craquante, sans jamais toucher à la pâte brisée. Que cache exactement sa méthode pour garder le dessous sec et croustillant ?
Dans la cage d’escalier, on sent le beurre chaud, puis cette odeur d’abricot rôti qui accroche aussitôt. Quand la tarte de mon voisin sort du four, on entend le craquement de la croûte. Pourtant, en se penchant au-dessus du plat, aucune pâte brisée bien sage au fond du moule : seulement une base dorée, fripée, aussi légère qu’un feuilletage.
Son secret tient en quelques feuilles qu’il empile sans façon : de la pâte filo, fine comme du papier, qui bronze en strates croustillantes. Fini le dessous mou, détrempé par le jus des fruits ; la tarte aux abricots sort du four légère, bien tenue, éclatante d’or. Voici comment reproduire cette tarte aux abricots pâte filo à la maison.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 8 feuilles de pâte filo + 70 g de beurre fondu
- ✅ 10 abricots mûrs mais fermes
- ✅ 4 œufs, 100 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 100 g de crème fraîche
- ✅ 40 g de semoule fine, 40 g de noix de coco, 30 g d’amandes effilées, levure chimique
Pourquoi la pâte brisée détrempe avec les abricots (et comment la filo règle le problème)
Les abricots sont riches en eau et en sucre ; au four, ils relâchent un sirop brûlant qui se faufile partout. Avec une pâte brisée, ce jus ramollit la croûte et empêche la belle coloration, même lorsqu’elle a été précuite.
Avec la filo, c’est l’inverse : on superpose de fines feuilles qui créent des poches d’air. La chaleur à 180 °C sèche ces couches et les rend craquantes, tandis que la semoule fine et la noix de coco râpée absorbent une partie du jus autour des fruits.
Étape 1 – Un fond de tarte en pâte filo, sans rouleau à pâtisserie
On préchauffe le four à 180 °C. On chemise un moule à tarte de papier cuisson beurré. Les feuilles de filo, coupées en larges lamelles et froissées entre les doigts, sont déposées en nid dans le moule. Surtout, on ne tasse pas : ce sont les plis qui croustilleront.
Un voile de beurre fondu, versé en filet, aide les couches à dorer et renforce le goût. On obtient ainsi une base légère, façon feuilletée, prête à accueillir les demi-abricots, face coupée vers le haut.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Four à 180 °C, moule chemisé et beurré, filo coupée en lamelles.
- Technique : Disposer les lamelles froissées sans tasser, ajouter les demi-abricots.
- Cuisson : Fouetter l’appareil œufs-sucre-crème-semoule-coco-beurre-levure, verser sur les fruits.
- Finition : Parsemer d’amandes effilées, cuire 35 min, laisser reposer avant de servir.
Le twist de chef : crème miel-romarin et service
La tarte se sert tiède, avec ou sans crème au miel-romarin ; les restes se gardent une journée au réfrigérateur.
Sources
En bref
- 🍑 En plein été, un voisin révèle sa façon de préparer une tarte aux abricots pâte filo ultra croustillante, sans traditionnelle pâte brisée.
- 🔥 La recette repose sur un fond de filo travaillé différemment, des abricots bien disposés et un appareil aux œufs qui limite le jus.
- 🤫 Entre pâte filo, mélange coco-semoule et twist miel-romarin, quelques gestes précis transforment cette tarte aux abricots en dessert d’été étonnamment croustillant.
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