Cet été, ne servez plus ce fruit d’été nature : ce dessert sans four au yaourt est devenu la star de mes fins de repas

Tranchée en disque épais, la pastèque se transforme en pizza de pastèque au yaourt aussi spectaculaire que légère pour finir le repas d’été. En dix minutes et sans four, ce dessert frais sans cuisson change vos habitudes à table et s’impose comme nouveau rituel de l’été.

On sert la pastèque autrement cet été : garnie de yaourt et de fruits, elle devient la star des fins de repas

Parfums frais, chair qui croque sous la dent, éclats de fruits juteux sur une base rouge vif : ce dessert pastèque change l’ambiance du repas. On garde la table légère, sans four, mais avec une vraie promesse gourmande.

Cet été, on mise sur une grande tranche de pastèque dressée comme une tarte glacée, garnie de yaourt grec et de fruits colorés. Une pizza de pastèque au yaourt, prête en 10 minutes et sans cuisson, fraîche comme un sorbet. Reste à maîtriser quelques gestes pour réussir ce dessert.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 grande tranche ronde de pastèque (3 cm d’épaisseur), bien froide

✅ 180 g de yaourt grec nature ou de skyr épais

✅ 80 g de fraises, 60 g de myrtilles, 50 g de framboises, 1 kiwi, 1 petite pêche ou nectarine

✅ 1 c. à soupe de miel, 20 g de pistaches non salées, petite poignée de menthe fraîche

Un dessert de fin de repas ultra-frais, sans four et prêt en 10 minutes

En fin de repas, on cherche souvent un dessert frais sans cuisson, qui ne plombe pas l’estomac et qui reste joli sur la table. La pastèque fait une base légère et hydratante. Tranchée au centre en disque épais, elle remplace la pâte d’une pizza, se coupe en parts nettes et plaît autant aux enfants qu’aux adultes.

Étape par étape : la pizza de pastèque au yaourt qui tient bien en main

Pour que cette pastèque garnie de yaourt et de fruits reste impeccable, on joue la carte de la précision. Tranche centrale de 3 cm, surface bien épongée au papier absorbant, yaourt grec bien froid et fruits pas trop mûrs ; chaque détail améliore la tenue, la découpe et le contraste de textures.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper une tranche centrale de pastèque de 3 cm, la poser sur un plat et l’éponger soigneusement avec du papier absorbant. Technique : Tailler les fraises, kiwi, pêche et framboises en morceaux, lisser le yaourt dans un bol et, si besoin, le sucrer légèrement. Cuisson : Étaler le yaourt sur la pastèque en laissant un bord, disposer les fruits, ajouter pistaches, menthe fraîche ciselée et un filet de miel. Finition : Découper en 6 à 8 parts avec un couteau bien aiguisé et servir aussitôt, très frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 10 min 🔍 Le secret de l’expert Pastèque bien froide, surface épongée et yaourt très épais forment une base stable ; les parts restent nettes et la garniture ne glisse pas. ✨ Le twist gourmand : Torréfier rapidement pistaches ou amandes à sec, puis ajouter un peu de zeste de citron vert dans le yaourt. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter la pizza trop tôt ou utiliser un yaourt liquide ; tout se met à couler et l’effet visuel disparaît.

Astuces de service et petites variantes estivales

On dresse sur un plat bien froid, ajoute un peu de granola ou quelques copeaux de chocolat pour changer.