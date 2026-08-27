Je n’ouvrais ma boîte de thon que pour les salades : cette astuce apéro change tout, mais attention à ce geste

Un simple thon en boîte se transforme ici en cigares de brick thon feta dorés au four ou à l’Air Fryer, prêts en 30 minutes. Quelle astuce rend ces bouchées si croustillantes sans les détremper ?

Quand on ouvre la boîte de thon, l’odeur salée rappelle souvent la salade vite faite du frigo. Mayo, maïs, bol posé sans cérémonie. Puis un soir d’apéro, on a rêvé de quelque chose de chaud et croustillant.

Sur le plan de travail, une pile de feuilles fines, un bloc de feta, quelques herbes. La conserve n’avait plus rien d’ennuyeux ; en quelques gestes, elle promettait des bouchées brûlantes qui claquent sous la dent. Que s’est‑il passé ensuite ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 feuilles de brick pour 12 cigares apéritifs

✅ 200 g de feta, 60 g de fromage blanc

✅ 120 g de thon au naturel bien égoutté

✅ Échalotes, oignon rouge, ciboulette, épices, 20 g de beurre

Je n’ouvrais ma boîte de thon que pour les salades : roulée dans une feuille de brick avec de la feta, elle a changé mes apéros

Dans cette recette apéro thon feta, la conserve s’unit à la feta et au fromage blanc. Résultat : une farce moelleuse mais ferme, qui ne détrempe pas la brick et se prépare en 30 minutes.

Je n’ouvrais ma boîte de thon que pour les salades : roulée dans une feuille de brick avec de la feta, elle a changé mes apéros

On roule des cigares de brick au thon bien serrés, thon en miettes, oignons très fins, paprika fumé, ail en poudre, ciboulette et, si on aime, quelques gouttes de Tabasco. Enfourner 18 à 20 min à 200 °C ; en Air Fryer, ces brick thon feta Air Fryer dorent en 10 à 12 min, ou 2 à 3 min en friture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Écraser feta et fromage blanc, ajouter thon, oignons, herbes, épices. Technique : Couper les bricks en deux, déposer une cuillère de farce au bord. Cuisson : Rouler serré en cigare, bien rabattre les côtés. Finition : Badigeonner de matière grasse, cuire 10 à 12 min à 190 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert Feta, thon bien égoutté et un peu de fromage blanc donnent une farce ferme mais moelleuse. La brick fine, légèrement huilée, saisit vite ; la vapeur intérieure gonfle la pâte et fige un croustillant très net. ✨ Le twist gourmand : Badigeonner les bricks avec l’huile parfumée d’une boîte de thon à l’huile : plus de goût, moins de gaspillage. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire des bricks garnies d’une farce trop humide : thon mal égoutté ou excès de fromage blanc font percer, ramollir et graisser la pâte.

Je n’ouvrais ma boîte de thon que pour les salades : roulée dans une feuille de brick avec de la feta, elle a changé mes apéros

Ces cigares se servent brûlants avec une sauce yaourt, citron et ciboulette. Sur le plat, tomates cerises, olives et herbes ; la feuille de brick apéritif accueille aussi poivron rouge, olives noires ou épinards. On prépare la farce à l’avance, on roule et on cuit au dernier moment.