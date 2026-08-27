Je n’ouvrais ma boîte de thon que pour les salades : cette astuce apéro change tout, mais attention à ce geste
Un simple thon en boîte se transforme ici en cigares de brick thon feta dorés au four ou à l’Air Fryer, prêts en 30 minutes. Quelle astuce rend ces bouchées si croustillantes sans les détremper ?
Quand on ouvre la boîte de thon, l’odeur salée rappelle souvent la salade vite faite du frigo. Mayo, maïs, bol posé sans cérémonie. Puis un soir d’apéro, on a rêvé de quelque chose de chaud et croustillant.
Sur le plan de travail, une pile de feuilles fines, un bloc de feta, quelques herbes. La conserve n’avait plus rien d’ennuyeux ; en quelques gestes, elle promettait des bouchées brûlantes qui claquent sous la dent. Que s’est‑il passé ensuite ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 6 feuilles de brick pour 12 cigares apéritifs
- ✅ 200 g de feta, 60 g de fromage blanc
- ✅ 120 g de thon au naturel bien égoutté
- ✅ Échalotes, oignon rouge, ciboulette, épices, 20 g de beurre
Je n’ouvrais ma boîte de thon que pour les salades : roulée dans une feuille de brick avec de la feta, elle a changé mes apéros
Dans cette recette apéro thon feta, la conserve s’unit à la feta et au fromage blanc. Résultat : une farce moelleuse mais ferme, qui ne détrempe pas la brick et se prépare en 30 minutes.
Je n’ouvrais ma boîte de thon que pour les salades : roulée dans une feuille de brick avec de la feta, elle a changé mes apéros
On roule des cigares de brick au thon bien serrés, thon en miettes, oignons très fins, paprika fumé, ail en poudre, ciboulette et, si on aime, quelques gouttes de Tabasco. Enfourner 18 à 20 min à 200 °C ; en Air Fryer, ces brick thon feta Air Fryer dorent en 10 à 12 min, ou 2 à 3 min en friture.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Écraser feta et fromage blanc, ajouter thon, oignons, herbes, épices.
- Technique : Couper les bricks en deux, déposer une cuillère de farce au bord.
- Cuisson : Rouler serré en cigare, bien rabattre les côtés.
- Finition : Badigeonner de matière grasse, cuire 10 à 12 min à 190 °C.
Je n’ouvrais ma boîte de thon que pour les salades : roulée dans une feuille de brick avec de la feta, elle a changé mes apéros
Ces cigares se servent brûlants avec une sauce yaourt, citron et ciboulette. Sur le plat, tomates cerises, olives et herbes ; la feuille de brick apéritif accueille aussi poivron rouge, olives noires ou épinards. On prépare la farce à l’avance, on roule et on cuit au dernier moment.
En bref
- 🍴 Boîte de thon, feta, feuilles de brick et herbes fraîches se combinent en bouchées apéritives rapides prêtes en 30 minutes pour quatre convives.
- 🔥 Cigares de brick au thon à la farce crémeuse sont roulés serrés puis cuits au four, en Air Fryer ou en friture très rapide.
- ✨ La recette détaille les dosages, le badigeonnage et les gestes à éviter pour obtenir une brick thon feta hyper croustillante jusqu’au moment du service.
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