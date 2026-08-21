Ne servez plus la pastèque nature : cette façon de la transformer en dessert d’été bluffe tous les invités

Servie en quartiers, la pastèque laisse souvent un goût d’inachevé en fin de repas. Avec cette pizza de pastèque au yaourt et aux fruits, un simple fruit change de statut.

Je servais toujours ma pastèque nature en dessert : le jour où je l’ai garnie de yaourt et de fruits, mes invités ont tout dévoré

La pastèque finissait souvent en simples quartiers, posés au centre de la table. C’était frais, juteux, mais un peu monotone ; on en prenait une tranche, puis on passait déjà à autre chose.

Le jour où une amie a parlé de “pizza de pastèque”, tout a changé. En garnissant une grosse tranche bien froide de yaourt crémeux, de fruits colorés et de croquant, on obtient un dessert d’été spectaculaire… qui disparaît en quelques minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 grosse tranche centrale de pastèque (environ 3 cm d’épaisseur, bien ronde)

✅ 250 g de yaourt grec nature, 1 c. à soupe de miel liquide, jus de 1/2 citron vert

✅ 150 g de fraises, 100 g de myrtilles, 100 g de framboises, 1 kiwi

✅ 8 feuilles de menthe fraîche, 20 g d’amandes effilées ou pistaches non salées, options coco/vanille/pincée de sel

Pourquoi la pizza de pastèque au yaourt et aux fruits fait oublier la pastèque nature

Servie seule, la pastèque peut manquer de relief en fin de repas, surtout quand les invités espèrent un vrai dessert. En la transformant en pizza de pastèque au yaourt et aux fruits, on ajoute de la crème, de l’acidité et du croquant ; chaque part devient une bouchée fraîche mais gourmande, qu’on partage comme une vraie pizza au centre de la table. D’ailleurs, il faut choisir une pastèque lourde, bien rouge, avec une tache jaune crème sur l’écorce.

La méthode express pour monter une pizza de pastèque au yaourt qui tient bien

Pour éviter l’effet détrempé, on travaille très froid. On coupe une tranche centrale d’environ 3 cm, on l’éponge soigneusement avec du papier absorbant, puis on la met quelques minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps, on prépare un yaourt bien épais, type yaourt grec, parfumé au miel, au citron vert et à une petite pincée de sel.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la tranche centrale de pastèque et la poser bien à plat sur un plat de service. Technique : Mélanger le yaourt avec miel, citron vert et sel, puis l’étaler en couche épaisse en laissant un léger bord de pastèque. Cuisson : Disposer les fraises, les myrtilles, les framboises et le kiwi en rosace colorée sur toute la surface. Finition : Au moment de servir, parsemer de menthe et d’amandes ou pistaches, puis découper en parts comme une pizza.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 15 min 🔍 Le secret de l’expert En contrôlant l’eau de la pastèque et en choisissant un yaourt très épais, on garde une surface ferme, fraîche et crémeuse, sans jus qui coule partout. ✨ Le twist gourmand : Faire légèrement griller amandes ou pistaches à la poêle : leur goût se renforce et la texture devient plus croustillante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser la pizza attendre trop longtemps au frais avec un yaourt fluide : la garniture glisse et détrempe la pastèque.

Comment servir, conserver et décliner cette pizza de pastèque

On monte la pizza au dernier moment ou 20 minutes avant de passer à table, en gardant le plat au frais. Les restes partent en smoothie, mixés avec un peu de yaourt très froid.

Sources Top Santé

«Pasteques ce detail permet de reperer les meilleures au supermarche en quelques secondes»