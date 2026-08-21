Jardin : ce vieux dicton sur l’arrosage cache ce geste au potager qui peut vous faire économiser 70 % d’eau cet été
Alors que les sécheresses 2026 frappent les potagers familiaux, le vieux dicton « un binage vaut deux arrosages » refait surface. Est-ce encore le geste clé pour économiser l’eau ou un mythe à revisiter ?
Au potager comme sur les terrasses, le vieux dicton « un binage vaut deux arrosages » ressort chaque printemps, un peu comme le tablier de grand-mère. À l’heure des sécheresses et des restrictions, il fait rêver : un simple coup de binette pour couper la soif du jardin.
Sauf qu’entre défenseurs du sol vivant et adeptes du labour à l’ancienne, les avis se sont affrontés. Le binage est-il vraiment un geste magique pour économiser l’eau, ou une habitude à revoir quand on soigne son jardin au naturel ?
Un vieux dicton… basé sur une vraie observation
Après une pluie ou un arrosage, la surface de la terre sèche, se tasse et forme une croûte dure : la fameuse croûte de battance. Sous cette couche, le sol fonctionne comme une éponge pleine de petits tuyaux verticaux. Par capillarité, l’eau contenue en profondeur remonte vers la surface, puis s’évapore dans l’air.
En passant légèrement la binette sur 2 à 3 cm, on casse cette croûte et ces « tuyaux ». L’eau reste alors bloquée en dessous, près des racines, et l’évaporation est freinée. Les prochaines pluies s’infiltrent mieux au lieu de ruisseler. Sur un sol nu, ce mécanisme explique pourquoi le dicton a longtemps semblé parfaitement vrai.
Quand le binage fait vraiment la différence
Nous avons tous déjà vu la terre se transformer en béton après un orage puis un coup de chaud. Dans ce cas, un binage léger 24 à 48 heures après la pluie a amélioré l’infiltration, limité l’évaporation et arraché au passage les jeunes adventices, très gourmandes en eau. Chaque arrosoir a alors « compté double » pour le potager.
Mais le paysagiste Matthieu Leblanc rappelle dans Femme Actuelle que « Si on bêche la surface du sol on bloque la remontée d’eau par capillarité et elle reste ainsi en profondeur au lieu de s’évaporer. On aère également la terre, car les racines ont besoin d’oxygène ». Il prévient aussi : « Mais les bénéfices s’arrêtent là, et après une grosse pluie, le travail est à refaire ». D’où l’intérêt de compléter ce geste.
Binage ou paillage : le vrai secret aujourd’hui
Les spécialistes du jardin au naturel rappellent que le binage ne crée pas d’eau. Sur un sol sec en profondeur, il ne remplace pas l’arrosoir. Et sur un sol déjà couvert de paillage, le dicton devient faux : retirer cette couverture augmente aussitôt l’évaporation et réchauffe exagérément le sol.
- Biner très légèrement pour casser la croûte.
- Arroser si besoin, en profondeur, plutôt que souvent.
- Recouvrir aussitôt avec un paillis organique (paille, tonte sèche, BRF) – Matthieu Leblanc conseille de « privilégier des copeaux de bois locaux ou encore mieux du BRF […] mais pas d’écorces, elles se décomposent difficilement », rappelle Femme Actuelle.
Au final, le dicton garde un fond de vérité, mais version 2026 il se réécrit plutôt ainsi : un binage léger suivi d’un bon paillage vaut plusieurs arrosages… et beaucoup moins de stress au jardin pendant l’été.
En bref
- 🌱 En 2026, au cœur des sécheresses, Matthieu Leblanc et les jardiniers questionnent le dicton « un binage vaut deux arrosages » au potager familial.
- 💧 Le binage très superficiel casse la croûte de battance, limite l’évaporation et devient réellement efficace lorsqu’il s’inscrit dans une stratégie de paillage durable.
- 🪴 Entre sol nu, sol vivant et paillage épais, le dicton change totalement de sens, laissant entrevoir un nouveau « secret » pour économiser l’eau.
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