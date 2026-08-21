Jardin : ce vieux dicton sur l’arrosage cache ce geste au potager qui peut vous faire économiser 70 % d’eau cet été

Alors que les sécheresses 2026 frappent les potagers familiaux, le vieux dicton « un binage vaut deux arrosages » refait surface. Est-ce encore le geste clé pour économiser l’eau ou un mythe à revisiter ?

Au potager comme sur les terrasses, le vieux dicton « un binage vaut deux arrosages » ressort chaque printemps, un peu comme le tablier de grand-mère. À l’heure des sécheresses et des restrictions, il fait rêver : un simple coup de binette pour couper la soif du jardin.

Sauf qu’entre défenseurs du sol vivant et adeptes du labour à l’ancienne, les avis se sont affrontés. Le binage est-il vraiment un geste magique pour économiser l’eau, ou une habitude à revoir quand on soigne son jardin au naturel ?

Un vieux dicton… basé sur une vraie observation

Après une pluie ou un arrosage, la surface de la terre sèche, se tasse et forme une croûte dure : la fameuse croûte de battance. Sous cette couche, le sol fonctionne comme une éponge pleine de petits tuyaux verticaux. Par capillarité, l’eau contenue en profondeur remonte vers la surface, puis s’évapore dans l’air.

En passant légèrement la binette sur 2 à 3 cm, on casse cette croûte et ces « tuyaux ». L’eau reste alors bloquée en dessous, près des racines, et l’évaporation est freinée. Les prochaines pluies s’infiltrent mieux au lieu de ruisseler. Sur un sol nu, ce mécanisme explique pourquoi le dicton a longtemps semblé parfaitement vrai.

Quand le binage fait vraiment la différence

Nous avons tous déjà vu la terre se transformer en béton après un orage puis un coup de chaud. Dans ce cas, un binage léger 24 à 48 heures après la pluie a amélioré l’infiltration, limité l’évaporation et arraché au passage les jeunes adventices, très gourmandes en eau. Chaque arrosoir a alors « compté double » pour le potager.

Mais le paysagiste Matthieu Leblanc rappelle dans Femme Actuelle que « Si on bêche la surface du sol on bloque la remontée d’eau par capillarité et elle reste ainsi en profondeur au lieu de s’évaporer. On aère également la terre, car les racines ont besoin d’oxygène ». Il prévient aussi : « Mais les bénéfices s’arrêtent là, et après une grosse pluie, le travail est à refaire ». D’où l’intérêt de compléter ce geste.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un binage très superficiel casse la croûte de surface et interrompt la remontée capillaire de l’eau, ce qui limite l’évaporation. En ajoutant ensuite un paillage organique épais, celui-ci agit comme un couvercle isolant qui peut réduire les pertes d’eau du sol de 50 à 70 % en plein été. 💡 Le petit plus : biner en fin de journée, arroser doucement si le sol est sec en profondeur, puis pailler immédiatement avec 5 à 10 cm de tonte sèche, paille ou BRF. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : biner profond un sol nu en plein été sans paillage ensuite : les racines sont abîmées, la terre se dessèche plus vite et les mauvaises herbes reviennent en force.

Binage ou paillage : le vrai secret aujourd’hui

Les spécialistes du jardin au naturel rappellent que le binage ne crée pas d’eau. Sur un sol sec en profondeur, il ne remplace pas l’arrosoir. Et sur un sol déjà couvert de paillage, le dicton devient faux : retirer cette couverture augmente aussitôt l’évaporation et réchauffe exagérément le sol.

Biner très légèrement pour casser la croûte.

Arroser si besoin, en profondeur, plutôt que souvent.

Recouvrir aussitôt avec un paillis organique (paille, tonte sèche, BRF) – Matthieu Leblanc conseille de « privilégier des copeaux de bois locaux ou encore mieux du BRF […] mais pas d’écorces, elles se décomposent difficilement », rappelle Femme Actuelle.

Au final, le dicton garde un fond de vérité, mais version 2026 il se réécrit plutôt ainsi : un binage léger suivi d’un bon paillage vaut plusieurs arrosages… et beaucoup moins de stress au jardin pendant l’été.