Jardin : ce paillis de copeaux de bois cache des serpents près de la terrasse, cette erreur que tout le monde fait

Adopté pour économiser l’eau et protéger les massifs, le paillis de copeaux de bois s’impose partout au jardin. Mal placé ou trop épais, il peut pourtant offrir un abri idéal à un hôte que l’on préfère ne pas croiser près de la terrasse.

Début juin, les sacs de paillis s’alignent et la tentation est grande de couvrir les massifs d’un manteau de copeaux. Moins d’arrosage, moins de mauvaises herbes, un sol protégé des 40 °C annoncés : sur le papier, tout semble parfait.

Jusqu’au jour où, en grattant ce tapis autour d’un rosier, on voit une forme qui glisse entre les copeaux et le cœur se serre. Ce ne sont pas que des limaces qui profitent de ce cocon humide, mais parfois un serpent installé près de la terrasse. Comment ce geste présenté comme écologique a-t-il pu attirer ces visiteurs au jardin ?

Quand le paillis de copeaux de bois devient un microclimat idéal

Posé en couche généreuse, le paillis de copeaux de bois agit comme une couverture isolante qui garde la terre fraîche et sombre. Bien géré, il peut réduire les besoins en eau de 30 à 50 % en été et protéger les massifs pendant les canicules.

Mais sous ce tapis organique, surtout quand il a été étalé en 10 centimètres d’épaisseur, l’air circule mal et l’humidité reste prisonnière. Limaces, escargots, insectes amateurs de bois en décomposition, puis petits rongeurs y ont rapidement trouvé abri et nourriture ; pour un prédateur à sang froid, ce buffet protégé ressemble à un rêve.

Les erreurs de paillage qui transforment vos massifs en refuge à serpents

Nous avons tous déjà versé un sac entier en visant un joli cercle bien propre autour d’un arbre. Ce « volcan » de paillis, collé contre le tronc et parfois haut de 15 centimètres, a maintenu l’écorce humide, étouffé le sol et offert aux proies un refuge moite dont les serpents profitent ensuite.

Autre piège fréquent : superposer chaque année une nouvelle couche sans jamais griffer l’ancienne. Le manteau de copeaux s’est compacté, a dépassé les 8 centimètres, est resté froid et mouillé même en pleine chaleur, surtout près des murs, terrasses ou haies denses où les serpents au jardin aiment rester invisibles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Économie d’eau estimée 30 à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En rendant le paillis plus fin, sec en surface et régulièrement brassé, on supprime humidité et cachettes qui attirent proies puis serpents. 💡 Le petit plus : Installer ce réglage près de la maison limite les passages, sans perdre les bénéfices du paillage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Accumuler un matelas épais de copeaux collé aux murs et troncs, toujours mouillé, qui devient un refuge pour rongeurs puis serpents.

Les bons réglages pour garder le paillis sans attirer les reptiles

Bonne nouvelle, il suffit d’ajuster quelques gestes, pas d’abandonner le paillage. Viser une couche de 5 à 8 centimètres non tassée, laisser un anneau de 5 à 10 centimètres de terre nue autour des collets, arroser le matin et brasser les copeaux une ou deux fois l’été change déjà tout.

Autour de la maison, des marches et de la terrasse, mieux vaut remplacer une partie des copeaux par un paillis minéral comme la pouzzolane ou l’ardoise, ou par des paillettes de lin ou de chanvre en couche fine. Réserver le BRF épais aux zones plus éloignées laisse un refuge à la faune et aux serpents, espèces protégées, loin des lieux de vie.