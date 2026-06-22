Avec la canicule, les frelons asiatiques envahissent les piscines : ce réflexe discret peut protéger vos enfants

Avec la canicule, les frelons asiatiques se ruent sur piscines et terrasses des jardins français, augmentant piqûres et angoisse. Un simple aménagement au fond du terrain peut pourtant détourner ce ballet menaçant.

Un après-midi de canicule, les enfants jouent dans la piscine, les verres de sirop perlent sur la table… et des silhouettes brun-noir tournent en rond au-dessus de l’eau. Les frelons asiatiques s’invitent alors dans la scène de carte postale, transformant chaque plongeon en source d’angoisse.

Ces insectes venus d’Asie, installés en France depuis le début des années 2000, profitent pleinement des étés plus chauds. Quand le thermomètre grimpe, ils ont un besoin constant d’eau pour se désaltérer et rafraîchir leur nid, d’où leur manège autour des piscines, bassins, arrosoirs et gamelles. Selon Santé publique France, les piqûres de guêpes et frelons ont augmenté de 18 % en 2024 lors des vagues de chaleur. Une simple installation, discrète au fond du jardin, peut pourtant détourner une partie de ce ballet inquiétant.

Pourquoi la chaleur les rend omniprésents autour de la piscine

En période de forte chaleur, le frelon asiatique cherche avant tout des points d’eau faciles d’accès. Il y boit, mais il en rapporte aussi au nid sous forme de petites gouttes qu’il ventile pour faire baisser la température, un peu comme une climatisation naturelle. Piscine turquoise, margelle humide, arrosoir rempli font donc partie de ses haltes favorites.

Résultat : avec la canicule, ces insectes se concentrent autour de nos lieux de vie au moment même où l’on y passe le plus de temps. Dans les quartiers où jardins, terrasses et nids de frelons se côtoient, la gêne devient vite affaire de sécurité, surtout pour les enfants et les personnes allergiques.

Les fausses bonnes idées… et le réflexe qui change tout

Nous avons tous déjà dégainé tapette, bombe insecticide ou bouteille-piège pour retrouver la paix autour de la table. Ces réflexes soulagent sur le moment, mais ils restent peu efficaces sur le frelon asiatique et s’avèrent désastreux pour la biodiversité : abeilles, bourdons et autres pollinisateurs y laissent aussi la vie.

Les naturalistes déconseillent donc ce piégeage massif et l’usage systématique de pesticides près des maisons. Une autre voie consiste à organiser une cohabitation à distance : offrir à ces insectes un point d’eau beaucoup plus intéressant au fond du terrain. Cette coupelle d’eau « sacrificielle », souvent évoquée par des jardiniers écolos chez Botanic ou Leroy Merlin, repose sur un principe très simple.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Coût Minime 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les frelons choisissent le point d’eau le plus simple et sûr, loin de vos baignades. 💡 Le petit plus : Placez la coupelle légèrement à l’ombre pour limiter l’évaporation. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Installer la coupelle près de la terrasse ou sans pierres ni flotteurs.

Comment installer la coupelle d’eau pour détourner les frelons

Au quotidien, installez une large soucoupe très peu profonde tout au bout du jardin, le plus loin possible de la maison, de la terrasse et de la piscine. Remplissez-la d’eau claire, ajoutez quelques pierres rugueuses qui dépassent et des bouchons de liège flottants pour servir de points d’appui.

Cette mini-mare devient un abreuvoir sécurisé partagé par les frelons, mais aussi par les abeilles, papillons et oiseaux qui souffrent eux aussi de la sécheresse. D’ailleurs, le geste demande peu d’efforts : vérifier que la coupelle ne s’assèche pas, changer l’eau régulièrement pour éviter les moustiques, et continuer à couvrir boissons et aliments sucrés près de la maison. En cas de va-et-vient massif vers un point précis, signe possible d’un nid, faites simplement appel à un professionnel plutôt que de vous approcher.