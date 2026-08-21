Canicule : planter en août sans tout griller, ce timing secret qui sauve les récoltes d’hiver

Entre canicule, restrictions d’eau et terre bétonnée, les jardiniers hésitent à planter en août pour des récoltes d’hiver. Quels légumes, quels gestes permettent encore de sauver la saison au potager ?

Potager jauni, terre dure comme de la brique et thermomètre qui s’affole… en plein mois d’août, beaucoup rangent les outils en se disant que la saison est fichue. Pourtant, c’est justement maintenant que se jouent vos futures soupes, gratins et salades croquantes de janvier.

Salades, choux, radis d’hiver, poireaux… août reste un mois clé pour préparer les légumes d’hiver. Mais entre épisodes de canicule et restrictions d’eau, le doute s’installe : planter pendant la chaleur ou attendre le retour de nuits plus fraîches, au risque de rater le coche ?

Canicule d’août : ce qui se passe vraiment dans le sol

Lors d’une canicule, les premiers centimètres de terre chauffent et se dessèchent très vite. Les jeunes plants, avec leurs petites racines superficielles, y sont particulièrement sensibles : le sol se vide de son eau, les feuilles flétrissent, la plante n’arrive plus à compenser et peut mourir en quelques heures, rappelle Le Parisien Jardin. Les semis fins souffrent encore plus, car la graine a besoin d’un contact continu avec l’humidité pour germer.

Pourtant, ce même sol chaud est un allié précieux dès que la vague de chaleur retombe : la germination est rapide, les racines s’installent vite, surtout pour les poireaux d’hiver, choux, épinards d’automne, mâche, radis d’hiver et navets d’automne. L’enjeu n’a donc jamais été de renoncer à août, mais de choisir le bon moment dans le mois.

Planter pendant la canicule : seulement si toutes les conditions sont réunies

Nous avons tous déjà craqué pour un plateau de choux ou de salades en plein après-midi brûlant… Mauvaise idée. Pendant une forte chaleur, on ne plante que si trois conditions sont réunies : possibilité d’arroser (sans enfreindre les restrictions), intervention tôt le matin ou en soirée, et protection du sol avec un bon paillage et, idéalement, un ombrage léger. Le Parisien conseille aussi la technique du trempage : remplir le trou d’eau avant d’y installer le plant, ce qui limite le stress hydrique.

Concrètement, on laisse tremper la motte, on remplit le trou d’eau, on plante dans ce sol gorgé d’humidité, on rebouche puis on arrose encore au pied. On termine par 5 à 10 cm de paillis (paille, tontes sèches, BRF) et, en plein cagnard, un voile d’ombrage quelques jours. Cette méthode convient bien aux repiquages robustes (choux d’hiver, poireaux d’hiver, chicorées), beaucoup moins aux semis en place. Si la hausse des températures doit durer, mieux vaut patienter que tout voir brûler.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Stress hydrique Très faible 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En arrosant le trou de plantation avant de repiquer, en trempant les mottes puis en paillant, le sol reste frais plus longtemps. Les racines ont immédiatement accès à l’eau, même après la fin de l’arrosage, ce qui limite fortement le choc de la chaleur et favorise la reprise des plants. 💡 Le petit plus : démarrer les semis sensibles (mâche, épinards d’automne) en caissettes à l’ombre, puis repiquer en pleine terre juste après la canicule. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : semer ou planter en plein après-midi sur sol brûlant, sans arrosage généreux ni paillage : les jeunes plants grillent et les semis ne lèvent pas.

Après la canicule : la vraie fenêtre pour les récoltes d’hiver

On considère que la canicule est vraiment derrière soi quand les températures maximales baissent durablement et que les nuits redeviennent respirables. Souvent, cela correspond à la seconde moitié d’août, selon les régions. C’est la période la plus confortable pour lancer le gros du potager d’hiver, avec un sol encore tiède mais un soleil moins agressif.

À ce moment-là, on peut enchaîner les plantations et semis suivants, toujours à la fraîche et bien arrosés :

Semis directs : mâche , épinards d’automne-hiver, radis d’hiver, navets d’automne, laitues et chicorées d’hiver.

, épinards d’automne-hiver, radis d’hiver, navets d’automne, laitues et chicorées d’hiver. Repiquages : choux d’hiver (frisés, cabus, de Bruxelles, brocolis), poireaux d’hiver, scaroles et frisées.

Dans le Sud et les zones méditerranéennes, où la chaleur dure plus longtemps, on peut décaler certains semis à début septembre et conserver un voile d’ombrage, qui servira ensuite de voile d’hivernage. Et si l’eau manque vraiment, dernier recours malin : installer des engrais verts pour garder un sol vivant en attendant la prochaine saison.