Avant de partir en vacances, ce réflexe avec votre pelouse la brûle en quelques jours (et tout le monde le fait)
Avant de fermer la maison pour plusieurs semaines, beaucoup rasent leur gazon et le retrouvent jauni au retour. Comment tondre la pelouse avant de partir en vacances sans la condamner sous la chaleur estivale ?
Juste avant de prendre la route des vacances, beaucoup sortent la tondeuse pour raser la pelouse au maximum, en se disant qu’elle « tiendra » plus longtemps. À leur retour, le choc : un gazon jauni, par endroits brûlé, et des plaques sèches difficiles à rattraper. Ce scénario est courant, surtout après un été chaud et sec.
Faut-il donc tondre la pelouse avant de partir en vacances ou la laisser pousser tranquillement jusqu’au retour ? La réponse dépend de la durée de l’absence, de la météo annoncée et de la hauteur de coupe choisie. En ajustant quelques réglages simples, il est possible de retrouver un gazon vert et gérable sans mauvaises surprises au retour.
Ce qui arrive vraiment à votre pelouse pendant les vacances
En été, la pousse du gazon ralentit dès que les températures montent et que le sol s’assèche. Si la chaleur est forte, le gazon peut même entrer en dormance : il jaunit, semble « mort », alors qu’il se met simplement en pause pour se protéger. Les brins de feuille restants jouent alors un rôle de parasol naturel pour le sol et les racines.
Plus l’herbe est coupée courte, plus le sol est exposé au soleil, ce qui accélère l’évaporation de l’eau et augmente le stress hydrique. À l’inverse, une hauteur de coupe de 6 à 8 cm, recommandée par de nombreux professionnels en été, limite le dessèchement et aide le système racinaire à rester plus profond et plus frais.
Tondre avant de partir : la bonne hauteur selon l’absence
Pour une absence d’une semaine environ, il est possible de tondre la pelouse à sa hauteur habituelle, de préférence la veille ou deux jours avant le départ. Si l’absence dure une à deux semaines, mieux vaut relever légèrement la tondeuse et viser une hauteur de coupe comprise entre 6 et 8 cm plutôt que de chercher une pelouse très rase.
Nous avons tous déjà cru qu’en coupant très court, la pelouse pousserait moins vite pendant les vacances. En réalité, une tonte à moins de 4 cm fragilise le gazon et le rend plus sensible aux périodes sans pluie. Mieux vaut respecter la règle du tiers : ne jamais retirer plus d’un tiers de la hauteur des brins en une seule fois, quitte à refaire une tonte au retour.
Garder une pelouse belle au retour : gestes clés
Avant de boucler les valises, un arrosage en profondeur, la veille du départ, aide le sol à faire des réserves, à condition qu’aucune restriction ne soit en vigueur. À l’inverse, un arrosage superficiel juste après la tonte ne sert à presque rien. En période de canicule annoncée, ou en pleine chaleur de la journée, il est préférable de décaler la tonte ou de remonter la hauteur de coupe plutôt que de stresser davantage le gazon. Au retour, quelques réflexes simples permettent de remettre la pelouse en forme.
- Régler la tondeuse haut et ne couper qu’un tiers des brins.
- Si le gazon est très haut, programmer une seconde tonte quelques jours plus tard.
- Laisser au sol une fine couche de déchets de tonte pour protéger le sol.
En bref
- 🌿 En été, avant des vacances de 1 à 3 semaines, se pose dilemme de la tonte de la pelouse et de la hauteur de coupe.
- 🌞 Le guide détaille quand tondre avant le départ, pourquoi éviter la tonte rase en cas de chaleur et comment arroser en profondeur efficacement.
- 🔁 Des scénarios concrets selon la durée d’absence et la météo esquissent aussi les bons réflexes au retour et les erreurs de tonte qui coûtent cher.
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