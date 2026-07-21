Pelouse grillée chaque été : cette erreur avec la hauteur de coupe de votre tondeuse ruine tous vos arrosages

Chaque début d’été, des pelouses impeccables finissent en paillasson jauni malgré l’eau. Comment un simple réglage de tondeuse a bouleversé le conseil d’un jardinier averti.

Chaque début d’été, la scène se répète dans bien des jardins . On sort la tondeuse, on baisse la lame au maximum pour que ça fasse net, et la pelouse ressort comme un tapis vert impeccable. Quinze jours plus tard, sous les premières chaleurs, ce tapis se transforme en paillasson jauni malgré les arrosages.

Un jardinier l’a expliqué très simplement à un client médusé en jardinerie : tant que la pelouse reste tondue comme un green de golf, elle est condamnée à griller dès le premier coup de chaud. Tout commence avec cette manie de couper trop court.

Pourquoi le gazon ras « nickel » brûle au soleil

L’obsession du gazon ultra-court vient de l’image du jardin parfaitement « propre ». Comme le décrit Pause Maison (Ouest-France), on a pris l’habitude de « sortir la tondeuse, régler les lames au plus bas, et « faire propre » ». Problème : chaque brin d’herbe est une petite feuille qui fabrique de l’énergie et fait ombrage au sol. En le rasant à 3 cm, on enlève ce parasol naturel et on affaiblit la plante.

Sans ce couvert végétal, la terre se retrouve nue. Le soleil tape, le vent sèche, l’eau s’évapore jusqu’à trois fois plus vite, et certaines études estiment qu’on perd jusqu’à 40 % d’humidité par rapport à une coupe autour de 7 cm. Les racines, restées superficielles, chauffent, le gazon subit un stress hydrique permanent : « C’est l’équivalent d’un coup de soleil généralisé », rappelle Pause Maison.

Les signes que votre tondeuse est réglée trop bas

Nous avons tous déjà accusé la canicule ou un « manque d’eau »… alors que la tonte était en cause. Premier indice : la pelouse jaunit d’abord sur les zones en plein soleil, tandis que les bordures un peu ombragées restent vertes. Ensuite, le sol devient dur comme du béton et sonne creux, même après un arrosage. Enfin, il faut arroser presque tous les soirs pour garder un peu de vert.

Un jardinier résume souvent un test imparable : si l’on voit nettement la terre entre les brins juste après être passé, la tonte est trop courte. En été, descendre sous 5 cm transforme chaque session en agression. Mieux vaut respecter la « règle du tiers » et ne jamais enlever plus du tiers de la hauteur en une seule fois.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 40 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En remontant la hauteur de coupe à 6–8 cm, chaque brin d’herbe joue le rôle de parasol : il ombrage la terre, limite l’évaporation et permet aux racines de plonger plus profond, ce qui rend la pelouse beaucoup plus résistante aux coups de chaud et réduit les besoins en arrosage. 💡 Le petit plus : remonter la lame par paliers et programmer la tonte le matin ou en soirée pour éviter de couper une herbe déjà brûlante. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : régler la lame au plus bas en plein été et laisser des tas de tonte épais sur une pelouse déjà rase, au risque de brûler des plaques entières.

Le réglage des pros pour une pelouse qui reste verte

Les jardiniers qui pratiquent le jardinage climatique ont tous le même réflexe : dès que le thermomètre grimpe, la lame remonte. Viser 6 à 7 cm de hauteur de coupe, voire 7 à 8 cm en période de fortes chaleurs, suffit pour que les brins d’herbe fassent écran et gardent la fraîcheur du sol. La pelouse pousse un peu moins vite, s’enracine plus profondément et supporte bien mieux un arrosage plus rare.

Pour sauver une pelouse qui grille chaque été, une mini-routine change tout :

Réglage de la tondeuse plus haut et respect de la règle du tiers.

Tonte espacée (tous les 8 à 10 jours), jamais en plein après-midi, et pause en cas de canicule au-delà de 30 °C.

Arrosages copieux mais espacés, tôt le matin ou le soir, et mulching léger uniquement sur herbe sèche, en évitant les amas qui étouffent le gazon.