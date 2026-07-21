Déjeuners au frais sur terrasse plein sud : cet arbre planté il y a 2 ans remplace stores et clim cet été

En seulement deux ans, un propriétaire a rendu sa terrasse plein sud supportable en plein midi grâce à un arbre bien choisi. Où l’a-t-il planté, et que faut-il prévoir pour obtenir la même ombre chez vous ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Morus kagayamae ‘Fruitless’ 🌸 Nom courant Mûrier platane stérile, mûrier parasol 📏 Dimensions 4 à 8 m de haut x 5 à 10 m d’envergure (conduit en parasol) ☀️ Exposition Plein soleil, au sud ou sud-ouest ❄️ Rusticité Environ -15 à -20 °C (sol drainé, situation abritée) 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles lobées très denses

Terrasse plein sud, dalles brûlantes, parasols qui s’envolent au moindre coup de vent… Ce décor, beaucoup de familles le connaissent dès le mois de juin. Chez lui, pourtant, la table du déjeuner reste fraîche, même à midi, alors qu’aucun parasol ni store ne traîne plus sur la terrasse.

Le secret ne tient pas dans un gadget high-tech, mais dans un arbre planté discrètement au sud de la terrasse il y a deux ans : un mûrier platane stérile. Aujourd’hui, sa ramure forme un toit vert qui couvre toute la table familiale. Comment cet arbre a-t-il fait, en si peu de temps, ce qu’un store coûteux n’aurait jamais offert aussi naturellement ?

Le mûrier platane stérile, un vrai « parasol vivant » pour terrasse plein sud

Ce mûrier à grandes feuilles découpées a été sélectionné pour son port naturellement étalé : ses branches s’ouvrent à l’horizontale et fabriquent une ombrelle compacte. Sa croissance est rapide, autour de 30 à 50 cm par an dans un bon sol, ce qui permet d’obtenir une ombre vraiment exploitable en trois étés à partir d’un sujet déjà formé. Atout majeur pour une terrasse plein sud moderne, il est stérile : aucun fruit, donc aucune tache sombre sur le carrelage ni guêpes attirées par le sucre.

Son feuillage caduc joue, lui, les architectes bioclimatiques. L’été, les feuilles de 15 à 25 cm filtrent la lumière et arrêtent les rayons sur plusieurs mètres. En même temps, l’évapotranspiration rafraîchit l’air : certaines mesures européennes montrent qu’une personne à l’ombre d’un arbre ressent environ 25 °C là où, sous un simple parasol sur dalle chauffée, le ressenti grimpe vers 46 °C. L’hiver, une fois nu, l’arbre laisse de nouveau entrer le soleil dans la maison.

Deux ans chrono : ce qu’il a réellement fait pour profiter de l’ombre

Nous avons tous déjà planté un arbre en espérant qu’il « fasse vite de l’ombre », sans vraiment préparer le terrain. Lui a suivi quelques gestes clés dès l’année 0 pour activer la magie de ce parasol vivant :

choisir un sujet déjà formé de 2 à 3 m plutôt qu’un petit plant ;

le placer à 3 à 4 m au sud du bord de terrasse, en plein soleil ;

creuser large, drainer, pailler épais et arroser régulièrement le premier été.

Dès le premier été, deux chaises trouvaient un coin d’ombre agréable sous la jeune ramure. Au deuxième, la couronne avait déjà gagné en diamètre et couvrait une table de quatre à six personnes. Nous avons tous déjà cru qu’un arbre pousserait tout seul ; avec le mûrier platane, les deux premiers hivers comptent vraiment pour diriger quelques branches à l’horizontale et densifier le futur toit végétal.

Un investissement durable pour dire adieu aux stores et à la clim

Une fois bien installé, ce mûrier supporte la sécheresse et le plein soleil, tout en restant rustique jusqu’à environ -15 °C. Il demande seulement une taille légère en fin d’hiver pour garder la forme de parasol et le ramassage des feuilles à l’automne. Planté à 3 à 5 m des dalles et des murs, il limite les soucis de racines. Côté budget, un sujet de 2 à 3 m reste souvent sous les 150 €, loin du coût cumulé d’un store banne et de la climatisation. Petit bonus : ce bouclier vert valorise la maison tout en transformant la terrasse en véritable pièce de vie d’été.