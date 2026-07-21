Pelouse qui jaunit en canicule : cette habitude d’arroser le soir pour la « rafraîchir » la ruine sans le savoir
En plein été, beaucoup arrosent leur pelouse le soir pour la rafraîchir, surtout lors des canicules. Ce geste très répandu en France cache pourtant un risque silencieux qui jaunit le gazon et fragilise ses racines.
En fin de journée, le thermomètre affiche encore 35 °C, la pelouse craque sous les sandales et, presque machinalement, on ouvre le robinet. Arroser sa pelouse le soir donne l’illusion d’un bain rafraîchissant après la canicule.
Ce réflexe est pourtant l’une des principales raisons d’une pelouse qui jaunit, se tache et finit en paillasson. À l’heure où chaque goutte compte et où les arrêtés sécheresse se multiplient, le bon geste n’est plus d’arroser plus, mais d’arroser autrement.
En été, une pelouse jaune n’est pas forcément morte
Quand l’eau manque, la plupart des graminées du gazon se mettent en dormance estivale. Les brins sèchent et jaunissent, mais les racines restent vivantes et stockent la moindre humidité disponible, prêtes à redémarrer dès le retour des pluies plus fraîches.
Un gazon bien installé peut supporter 6 à 8 semaines sans arrosage. Pour savoir s’il tient encore le coup, il suffit d’observer : si l’empreinte du pied disparaît vite et que les brins restent souples entre les doigts, la pelouse est stressée, mais pas fichue.
Arroser sa pelouse le soir : la fausse bonne idée qui la fait jaunir
En France, beaucoup sortent le tuyau vers 18–19 h, persuadés de limiter l’évaporation. Or, selon Pause-Maison, cet arrosage nocturne maintient l’herbe gorgée d’eau tout au long de la nuit. L’humidité stagnante devient alors un paradis pour les maladies cryptogamiques qui font jaunir le gazon.
Autre effet pervers : les petits arrosages du soir humidifient seulement les premiers centimètres du sol. Les racines s’y habituent, restent superficielles et le gazon devient dépendant du tuyau. À chaque canicule, il grille plus vite, alors même qu’on le pensait protégé.
Le bon timing pour arroser et aider votre gazon à tenir la canicule
Si la pelouse est encore partiellement verte et souple sous le pied, mieux vaut miser sur un arrosage copieux et espacé. Une à deux fois par semaine, tôt le matin entre 5 h et 7/8 h, visez 20 à 25 litres d’eau par mètre carré, soit 2,5 cm dans un récipient posé sur l’herbe. Ce rythme limite la consommation tout en respectant les éventuelles restrictions d’eau et leurs amendes pouvant atteindre 1 500 €.
Si le gazon est couleur paille, cassant, arrêtez d’arroser et laissez-le dormir jusqu’aux pluies, sans tonte au‑dessus de 30 °C. Relever ensuite la hauteur de coupe à 7–8 cm, laisser les tontes au sol comme paillage et accepter une pelouse plus blonde, mais beaucoup plus résistante aux prochaines chaleurs.
Sources
En bref
- 🌡️ En été, partout en France, arroser sa pelouse le soir reste un réflexe courant alors que le gazon jaunit et semble grillé malgré l’arrosage.
- 💧 Les experts montrent comment l’humidité nocturne, les petits arrosages fréquents et des racines superficielles transforment vite un gazon verdoyant en paillasson fragile.
- 🌱 Un autre rythme d’arrosage, associé à une heure stratégique et à une tonte plus haute, change pourtant tout pour un gazon plus résistant.
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