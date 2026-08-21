Courgettes et chorizo : ne faites plus de gratin, cette couche croustillante prête en 30 min change tout au dîner

Soir de frigo presque vide et de grosse flemme, ce crumble de courgettes au chorizo a sauvé le dîner familial. Comment cette croûte minute a supplanté tous mes gratins ?

Une couche croustillante sur des courgettes et du chorizo un soir de flemme : la famille en redemande chaque semaine

Ce soir-là, le frigo affichait deux courgettes, une tomate et un bout de chorizo. Aucune envie de lancer une béchamel ni un gratin compliqué. On a laissé les légumes mijoter doucement, puis on a recouvert le tout d’une couche sablée parfumée.

À la sortie du four, l’odeur de chorizo grillé et de parmesan doré a rempli la cuisine. Dessous, les courgettes étaient fondantes ; dessus, la croûte craquait. Depuis, ce crumble de courgettes au chorizo est devenu notre plat de flemme numéro un.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 2 courgettes, 1 tomate, 1 gousse d’ail, 80 g de chorizo.

✅ Assaisonnement : 1 c. à soupe d’huile d’olive, herbes de Provence, sel, poivre.

✅ Crumble : 40 g de farine, 40 g de poudre de noisettes, 60 g de parmesan, 50 g de beurre demi-sel froid.

✅ Option : 1 c. à soupe de chapelure panko, 1 c. à café de zeste de citron.

Pourquoi cette couche croustillante a remplacé tous mes gratins de flemme

On connaît le gratin de courgettes qui sort du four pâle, gorgé d’eau et nappé de béchamel lourde. Ici, on préfère un gratin de courgettes chorizo sans béchamel, plus rapide et surtout plus aromatique.

Les légumes mijotent avec l’ail, la tomate et le chorizo qui parfume tout. Puis arrive la couche croustillante sur les courgettes : une pâte sableuse parmesan–noisette, dorée au four, qui remplace la sauce et laisse les légumes fondants, non noyés.

Pas-à-pas : la couche croustillante qui change tout

Pour ce crumble salé courgettes tomate chorizo, on fait revenir les dés de légumes avec l’ail, le chorizo et les herbes de Provence. Cette pré-cuisson chasse l’eau de végétation ; la garniture reste juteuse mais le dessus garde son croustillant.

On prépare ensuite le crumble : farine, poudre de noisettes, parmesan et beurre demi-sel froid, plus panko et zeste de citron si l’on veut. On sable sans former de boule ; les morceaux irréguliers deviennent une croûte dorée et croustillante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher puis couper courgettes, tomate et chorizo en dés ; hacher l’ail. Technique : Faire revenir l’ail dans l’huile, ajouter légumes, chorizo, herbes, sel, poivre et laisser suer 10 minutes. Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C ; répartir les légumes dans un plat. Finition : Mélanger farine, noisettes, parmesan, beurre froid, chapelure, zeste ; émietter sur le plat, enfourner 20 minutes puis 2 à 3 minutes sous le grill.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Double cuisson des courgettes et beurre très froid garantissent le croustillant. ✨ Le twist gourmand : Un peu de panko et de zeste de citron dans le crumble. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Courgettes crues, crumble tassé ou micro-ondes : croustillant perdu.

Comment servir ce crumble et recycler les restes

On sert ce crumble bien chaud avec une salade verte croquante. Le lendemain, les restes réchauffés au four remplissent une omelette ou une lunchbox.