Deux courgettes et un bout de chorizo : cette recette express au four que mes invités s’arrachent sauve tous mes dîners

Un soir de semaine, la table est pleine d’invités et le frigo presque vide, avec seulement deux courgettes et un bout de chorizo. En moins de 30 minutes, ce crumble de courgettes au chorizo va pourtant changer l’issue du dîner.

Mes invités se l’arrachent : avec deux courgettes et un bout de chorizo, on sauve le dîner

Odeur de courgettes qui rissolent, chorizo qui chante dans la poêle, nuage de parmesan chaud : en quelques minutes, la cuisine prend des airs de tapas-bar. Pourtant, au départ, il n’y avait que deux courgettes fatiguées et un talon de chorizo.

On pense finir avec un gratin tristounet, détrempé de jus de légumes. À la place, ce sera un crumble de courgettes au chorizo : fondant dessous, croûte dorée dessus, prêt en 30 minutes. Une vraie recette sauve-dîner, sans faire les courses.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes (500 à 600 g au total)

✅ 80 g de chorizo (doux ou fort), en dés

✅ 1 grosse tomate bien mûre ou 8 tomates cerises

✅ Crumble : 40 g de farine, 40 g de poudre de noisettes, 60 g de parmesan râpé, 50 g de beurre demi-sel bien froid

Les ingrédients pour un crumble de courgettes au chorizo qui sauve le dîner

Deux courgettes moyennes, une tomate bien mûre, 80 g de chorizo et quelques basiques de placard suffisent. Le trio chorizo, parmesan, poudre de noisettes apporte relief et croustillant. Une vraie recette courgette chorizo facile.

Pas-à-pas : le crumble express courgettes chorizo au four

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes et la tomate, les couper en petits dés réguliers ; couper le chorizo en cubes et hacher finement la gousse d’ail. Technique : Faire revenir l’ail dans l’huile d’olive, ajouter courgettes, tomate, chorizo, herbes de Provence, poivre et un peu de sel, puis cuire 10 minutes pour faire évaporer l’eau. Cuisson : Mélanger farine, poudre de noisettes et parmesan, incorporer le beurre demi-sel bien froid en dés jusqu’à obtenir une pâte sableuse avec quelques grosses miettes. Finition : Répartir les légumes dans un petit plat à gratin, couvrir de crumble, enfourner 20 minutes à 180 °C puis laisser reposer 5 minutes avant de servir.

On coupe les légumes en petits dés et on les fait suer à la poêle pour éviter l’effet gratin noyé. La pâte reste irrégulière, avec de grosses miettes bien dorées.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert On précuit les courgettes avec le chorizo pour chasser l’eau avant le passage au four ; ainsi, la garniture reste moelleuse sans jus au fond et la croûte conserve son croustillant. ✨ Le twist gourmand : Un trait de jus de citron, un filet d’huile d’olive extra et quelques herbes fraîches ciselées apportent une touche lumineuse qui équilibre le gras et le fumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre le crumble sur des courgettes crues et très aqueuses, ou couvrir le plat pendant la cuisson ; la vapeur détrempe tout et la croûte reste pâle et molle.

Twists gourmands, service et restes futés

On sert ce crumble chaud ou tiède, avec une salade verte relevée ou quelques feuilles de roquette. Zeste de citron et herbes fraîches réveillent le gras du chorizo.

Pour varier, on remplace la tomate par des poivrons en dés, on ajoute un peu de feta ou des noisettes concassées. Les restes se réchauffent 10 minutes au four, jamais au micro-ondes, pour garder la croûte croquante. Parfait aussi pour garnir une omelette.