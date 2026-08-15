Ce légume en boîte que vous mettez en salade : mixé avec du lait, il révèle un potentiel fou en soupe froide
Longtemps cantonné aux salades, le maïs change de rôle avec cette soupe froide de maïs crémeuse, servie glacée. En quelques gestes, il devient une entrée ensoleillée qui surprend sans alourdir.
Quand on ouvre une boîte de maïs, l’odeur est douce et sucrée, mais les grains restent coincés entre tomates, thon et mayonnaise. On croque, ça claque sous la dent, puis on passe à autre chose. Pourtant, ce même maïs peut devenir une crème lisse, rafraîchissante.
Le jour où l’on a cessé de le verser dans une salade pour en faire une crème mixée, allongée de lait et servie glacée, tout a changé. La douceur ressort, la texture devient veloutée, avec une couleur de soleil qui donne envie d’y replonger la cuillère.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de maïs doux en grains (surgelé ou en boîte égouttée)
- ✅ 1 oignon blanc, 15 g de beurre ou 1 c. à s. d’huile d’olive
- ✅ Environ 350 ml d’eau + 1/2 cube de bouillon de légumes ou volaille
- ✅ 60 g de lait entier, 60 g de crème fraîche entière, herbes, sel, poivre
Pourquoi le maïs en salade vous prive de son vrai potentiel
On a tous le réflexe de vider une petite boîte de maïs dans une salade de riz ou de pâtes. Les grains restent fermes, sympathiques, mais noyés dans une vinaigrette qui écrase leur parfum. Avec une simple recette maïs mixé froid, le maïs passe enfin du rôle de figurant à celui de vedette.
En version crème de maïs froide, le grain est attendri dans un bouillon léger, puis mixé très finement avec du lait entier et un peu de crème. L’amidon se libère, la texture se lie, pour un velouté de maïs froid sans farine ni roux. Maïs surgelé ou en boîte conviennent ; l’essentiel reste le mixage et le filtrage.
Recette express : la soupe froide de maïs (4 bols)
On vise la douceur de l’oignon, une cuisson courte du maïs, puis un mixage et un filtrage soigneux pour une vraie soupe de maïs au lait, fine et lisse.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Émincer l’oignon et le faire fondre à feu doux dans le beurre ou l’huile, sans coloration.
- Technique : Ajouter le maïs, couvrir d’eau avec le demi-cube, laisser frémir 10 minutes ; réserver quelques grains.
- Cuisson : Mixer longuement, puis filtrer au chinois ou à la passoire fine pour obtenir une crème lisse.
- Finition : Remettre sur feu doux, incorporer lait et crème, rectifier l’assaisonnement, laisser tiédir puis refroidir au frais.
Questions pratiques : conservation, service, accompagnements
Cette soupe froide de maïs se prépare la veille ; filmée au contact, elle se garde au réfrigérateur. Si elle épaissit, on la détend avec un peu d’eau fraîche. Pour servir, on la verse froide dans des bols, avec grains réservés, herbes ciselées et quelques gouttes de citron vert.
En bref
- 🌽 Entre salades de maïs un peu fades et envie de fraîcheur, cette recette transforme le légume en soupe froide de maïs lisse et parfumée.
- 🥣 Oignon fondu, maïs attendri au bouillon, long mixage et crémage au lait donnent une crème de maïs froide à la texture soyeuse.
- ✨ Filtrage minutieux, service bien frais et garnitures croquantes transforment ce velouté de maïs froid en alternative bluffante aux salades estivales habituelles.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité