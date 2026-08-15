Apéro : ce légume d'été mixé rend vos invités accro, à condition d'éviter cette erreur qui ruine tout

Fatigué des courgettes sautées qui restent dans l’assiette ? Ce houmous de courgette, prêt en quelques minutes à la maison, fait disparaître le bol avant même l’apéritif.

Depuis que je mixe mes courgettes au lieu de les faire sauter, mes invités me demandent la recette avant même l’apéritif

Sur la table basse, un simple bol crème, à peine décoré. Dedans, une purée vert pâle, lisse comme un velours, nappée d’un filet d’huile d’olive. À peine posé, on entend les cuillères racler, le pain s’arracher, les cris de surprise quand le citron, l’ail et le cumin viennent réveiller les papilles.

Personne ne pense à une courgette, encore moins à ces rondelles sautées qui ramollissent dans la poêle. Ici, on parle de courgettes mixées apéro qui partent plus vite que les cacahuètes. Cette recette apéritif courgette façon houmous est prête en quelques minutes, à condition de maîtriser deux gestes clés : la cuisson douce et l’égouttage sérieux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de courgettes (environ 2 pièces moyennes)

✅ 2 c. à soupe de tahini (crème de sésame, ≈ 40 g)

✅ 1 citron, 1 gousse d’ail, 1 c. à café de cumin moulu

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive, 1/2 c. à café de sel, poivre noir

Pourquoi mixer les courgettes change tout à l’apéro

Sautée, la courgette dore, mais reste un peu sage. Mixée, elle devient une base neutre et soyeuse qui porte les parfums : citron, tahini, ail, cumin. On obtient un houmous de courgette ultra frais, une vraie tartinade de courgette qu’on étale sur du pain grillé ou qu’on utilise en dip de courgette au centre de la table. Résultat : bol vidé avant même l’arrivée des olives.

La technique pour un houmous de courgette crémeux, jamais aqueux

Tout commence par une cuisson vapeur ou dans l’eau frémissante, juste assez longue pour attendrir les morceaux, sans les gorger d’eau. Ensuite, on insiste sur l’égouttage : courgettes bien égouttées, pressées doucement dans la passoire et totalement refroidies avant de passer au mixeur. Au blender, on crée une vraie émulsion en versant l’huile d’olive en filet ; si la texture reste trop fluide, une poignée de pois chiches cuits rattrape le tout en un clin d’œil.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les couper en morceaux puis les cuire 8 à 12 min à la cuisson vapeur ou dans l’eau frémissante, jusqu’à ce qu’elles soient bien tendres. Technique : Les laisser tiédir, les transférer dans une passoire et les presser délicatement pour éliminer un maximum d’eau ; attendre qu’elles soient complètement froides. Cuisson : Mettre courgettes, tahini, ail, jus de citron, cumin, sel et poivre dans le blender, mixer lisse puis ajouter l’huile d’olive en filet pour obtenir une texture brillante et onctueuse. Finition : Goûter, ajuster citron et sel ; si le mélange est trop liquide, ajouter les pois chiches cuits, mixer à nouveau, puis laisser reposer au frais au moins 2 h avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps actif 10 min 🔍 Le secret de l’expert En laissant l’eau s’échapper pendant l’égouttage et le repos au froid, on concentre le goût de la courgette. Le mélange tahini, huile d’olive, jus de citron et eau des légumes forme une émulsion stable qui donne cette texture de houmous, ferme mais fondante, qui se tient sur un morceau de pain. ✨ Le twist gourmand : Au moment de servir, ajouter zeste de citron, piment doux, graines de sésame toastées, un nuage de feta émiettée et quelques feuilles de menthe fraîche : le bol prend aussitôt des airs de grand mezze. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer des courgettes encore chaudes et mal égouttées : on obtient une soupe verte qui se sépare, impossible à rattraper même avec du tahini.

Toppings, conservation et variantes autour du houmous de courgette

Ce houmous se garde 2 à 3 jours au réfrigérateur, bien filmé, et gagne même en caractère après une nuit de repos. On le sert frais mais pas glacé, avec pain grillé, pitas, gressins, légumes croquants. Pour varier, on joue la carte mezze : version cumin–piment doux, duo menthe–feta, ou sésame–citron. Et si quelques courgettes restent, on les glisse en fines rondelles sur une tarte fine aux légumes du soleil, avec tomates cerises et mozzarella, pour prolonger l’apéro jusque dans l’assiette.