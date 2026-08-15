Oubliez la ratatouille : ces aubergines fondantes au pesto bluffent vos invités, à condition d’éviter ce geste interdit

Ce soir, vos aubergines fondantes au pesto remplacent la ratatouille au centre de la table, directement sorties du four. Quel simple geste de cuisson les rend si crémeuses sans vous clouer en cuisine ?

Le basilic chauffe, la mozzarella commence à filer et l’aubergine colore doucement au four ; en quelques minutes, la cuisine prend ce parfum d’été qui donne faim avant même d’avoir posé le plat sur la table.

On oublie la ratatouille qui mijote longtemps ; ces aubergines mozzarella pesto se servent entières, gratinées, prêtes à épater les invités sans passer la soirée à surveiller une casserole. Reste à maîtriser deux gestes simples et la bonne température.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 grosses aubergines bien fermes

✅ 2 tomates mûres et juteuses

✅ 2 boules de mozzarella (≈ 250 g)

✅ Pesto maison : 30 g basilic, 50 g parmesan, 30 g pignons, 8 cl huile d’olive + 8 tranches de jambon ou coppa

Oubliez la ratatouille : pourquoi ces aubergines au pesto vont tout changer

Les aubergines au four au pesto transforment un légume du quotidien en plat de fête : chair presque confite, cœur de mozzarella coulante, tomates juteuses, jambon doré sur les bords et nuage de parmesan gratiné. On pose le plat au centre, chacun se sert à la cuillère comme dans des aubergines gratinées au pesto.

Pas à pas : des aubergines confites, garnies puis gratinées

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les aubergines en deux, quadriller la chair sans percer la peau, saler, poivrer, arroser d’un filet d’huile. Cuire à 150 °C, chair vers le haut, environ 35 minutes. Technique : Mixer basilic, parmesan, pignons et reste d’huile d’olive jusqu’à obtenir un pesto épais mais encore un peu texturé. Goûter, rectifier sel et poivre. Cuisson : Sortir le plat, répartir les tomates en fines tranches sur chaque moitié, ajouter la mozzarella en lamelles, puis deux tranches de jambon ou de coppa par demi-aubergine. Finition : Napper généreusement de pesto, parsemer d’un peu de parmesan, remettre au four 10 minutes. Servir aussitôt, dans le plat, avec roquette et pain de campagne grillé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Quadriller la chair aide l’huile et la chaleur à pénétrer ; les fibres se relâchent et la pulpe devient crémeuse. À 150 °C, le pesto et le fromage protègent l’aubergine du dessèchement ; la cuisson douce fait tout. ✨ Le twist gourmand : Un filet de zeste de citron et un peu de roquette mixés au pesto, puis quelques pignons torréfiés et feuilles de basilic cru au dressage suffisent à apporter un relief très frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire à four trop chaud ou enfourner les aubergines déjà couvertes de pesto ; on brûle la surface et le basilic, la chair reste fibreuse.

Variantes, version veggie et accompagnements qui font tout

Sans viande, on remplace le jambon par des lamelles de courgette grillée ou des pois chiches rôtis. Autre option : un peu de scamorza fumée ou de feta ajoutée après cuisson.

Les aubergines fondantes au pesto se servent brûlantes avec roquette citronnée, pain de campagne ou un peu de riz. Les restes, gardés au frais, se réchauffent doucement à 150 °C, couverts, pour garder tout le moelleux.