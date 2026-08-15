Canicule : fermer la trappe des combles est une erreur, cette habitude oubliée des anciens rafraîchissait tout l'étage

Canicule, volets fermés, ventilateur à fond… et malgré tout l’étage reste en fournaise. Longtemps oubliée, la trappe des combles pourrait redevenir votre meilleure alliée.

40 °C dehors, volets clos, ventilateur… et pourtant l’étage reste irrespirable. Dans nombre de maisons, on finit la journée enfermés, trappe des combles verrouillée, persuadés de bloquer l’air brûlant. La nuit, fenêtres ouvertes, la chaleur colle au plafond et le sommeil s’évapore.

Nos grands-parents réagissaient autrement : dès que la chaleur montait, la trappe du grenier devenait une soupape, ouverte pour laisser filer l’air brûlant sous les tuiles. Ce réflexe, balayé par la climatisation et les combles aménagés, revient aujourd’hui en été. Reste à savoir comment l’utiliser sans faire d’erreur.

Le réflexe des anciens : transformer les combles en soupape

Avant les climatiseurs et les VMC, on comptait sur la maison pour se rafraîchir. En ouvrant la trappe du grenier, les anciens offraient une sortie tout en haut à l’air surchauffé coincé sous la toiture. L’air chaud montait, l’air plus frais restait dans les pièces de vie : sans le nommer, ils utilisaient déjà l’effet cheminée.

Le principe est simple : une ouverture en bas, une en haut, et l’air se met à circuler seul. En ouvrant en même temps une fenêtre du rez-de-chaussée, la maison devient une colonne d’air frais qui pousse vers le haut les calories piégées sous le toit. L’ADEME rappelle que ce mouvement rafraîchit aussi les parois et la peau.

Trappe fermée, étages-fournaise : ce qui se passe vraiment

Nous avons tous déjà cru bien faire en laissant la trappe close pendant la canicule. En réalité, les combles deviennent un four. Selon le site Trucmania (Ouest-France), l’air sous la toiture peut monter à 60, voire 70 °C dans un grenier mal isolé. Cette masse brûlante continue ensuite de rayonner sur les plafonds : un véritable « volant thermique négatif ».

Quand cette chaleur s’accumule juste au-dessus d’un palier, la situation empire. Melty rapporte qu’une trappe sous des combles à 50 ou 60 °C « agissait comme une porte grande ouverte sur un four » : simple panneau sans isolant, couloir étouffant malgré une clim à 22 °C. Ouvrir la trappe des combles en canicule n’a d’intérêt que lorsque l’air extérieur est plus frais, la nuit ou à l’aube.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Gain de fraîcheur Jusqu’à 5 °C 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que l’air chaud fuit par le haut pendant que l’air plus frais entre par le bas : c’est l’effet cheminée. La trappe ouverte la nuit permet d’évacuer l’air brûlant des combles et d’aider la maison à se recharger en fraîcheur. 💡 Le petit plus : Ajouter un simple ventilateur devant la fenêtre basse amplifie encore ce tirage naturel et accélère la sensation de fraîcheur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ouvrir la trappe en plein après-midi, quand il fait plus chaud dehors que dedans.

Comment ouvrir la trappe des combles en canicule sans se tromper

Concrètement, le bon timing ressemble à un rituel. Tôt le matin et tard le soir, dès que l’air extérieur passe sous la température intérieure, on ouvre une fenêtre basse, puis la trappe ou une fenêtre de toit. L’air frais entre par le bas et chasse l’air brûlant vers le haut.

Selon Trucmania, une ventilation nocturne bien organisée peut faire gagner 3 à 5 °C à l’étage. Pour aller plus loin, l’isolation des combles reste décisive : la toiture représente jusqu’à 30 % des apports de chaleur, et un isolant de 20 à 25 cm peut réduire de 7 °C la température des combles.