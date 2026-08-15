Ce potager vendéen au label national rare cache des idées que les jardiniers ne devraient plus ignorer

À La Roche-sur-Yon, en Vendée, le Potager Extraordinaire transforme 7 hectares de collections végétales en parc immersif pour familles et jardiniers. Récemment labellisé jardin remarquable, ce lieu de transmission bouscule notre façon de penser le potager.

Au détour d’un chemin bocager, en plein cœur de la Vendée, un potager s’est transformé en véritable parc d’attraction pour plantes. À La Roche-sur-Yon, le Potager Extraordinaire fait pousser courges géantes, tomates arc-en-ciel et fleurs étonnantes dans une mise en scène totalement immersive, pensée autant pour les enfants que pour les jardiniers passionnés.

Sur sept hectares et plus de 1 500 espèces végétales, ce parc végétal immersif ne se contente pas d’en mettre plein les yeux. Fidèle à sa mission de transmission, il conserve des graines rares, raconte l’histoire des tomates ou des gourdes, et vient de décrocher un prestigieux label national qui change tout pour les visiteurs… et pour votre futur potager.

Un potager immersif vendéen devenu jardin remarquable

Attribué le 23 juin 2026 par le ministère de la Culture, le label de jardin remarquable est valable cinq ans et ne concerne qu’environ 450 parcs en France. Déjà distingué « Destination d’excellence » par Atout France, le Potager Extraordinaire devient ainsi le premier parc végétal immersif récompensé, vitrine assumée du jardinage en Vendée.

Sur place, douze univers thématiques mènent des légumes anciens aux serres exotiques en passant par un “Bizarretum” plein de curiosités. Le Parisien cite le site du parc, qui le décrit comme « Véritable lieu de découvertes et d’émerveillement avec des plantes plus incroyables les unes que les autres, le Potager Extraordinaire se veut un lieu de transmission et de préservation végétale, en plein cœur de la Vendée ».

Ce que garantit le label au visiteur-jardinier

Nous avons tous déjà visité un jardin joli mais peu lisible. Ici, le label garantit des parcours clairs, une signalétique soignée et une vraie médiation autour des plantes. Selon Le Parisien, la directrice Juliette Dagois confie : « Cette distinction nous encourage à poursuivre nos efforts pour faire du Potager extraordinaire un lieu vivant toujours plus pédagogique, inspirant et accessible à tous ». Le jury a aussi salué, d’après Baptiste Pierre, la capacité du site « à rendre accessibles des sujets parfois complexes liés au végétal, à l’agriculture ou à la biodiversité, comme la reproduction des plantes ou les techniques de cultures innovantes, tout en conservant une exigence scientifique ».

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Idées à tester chez vous 3 clés 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La visite concentre en une journée des techniques éprouvées et faciles à reproduire dans un coin de potager. 💡 Le petit plus : Revenez avec quelques photos et un croquis pour préparer tranquillement vos futurs aménagements. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Se contenter d’admirer sans poser de questions ni noter les idées adaptées à son propre jardin.

Un conservatoire vivant qui inspire nos potagers

Ouvert de la mi-mai au 1er novembre, le conservatoire du Potager Extraordinaire préserve plus de 3 000 variétés rares, avec des distances d’isolement. On y admire aussi la plus grande collection de gourdes d’Europe et de spectaculaires tunnels de tomates.

Pour un jardinier amateur, la visite devient un carnet d’idées à appliquer chez soi, même sans grand terrain ni budget important.

Semer 2 ou 3 variétés de légumes insolites.

Tester un petit carré en culture en lasagnes.

Garder ses propres graines dans une boîte étiquetée.