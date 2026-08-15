Tomates fades ou qui stoppent en août : ce purin naturel méconnu relance floraison, goût et récoltes tardives

En août, quand les tomates françaises peinent à rougir, un arrosage au purin de consoude change leur régime. À la clé, floraison relancée et fruits enfin savoureux.

En août, beaucoup de jardins ont le même décor : des pieds de tomates chargés de grappes, des fleurs qui sèchent, des fruits qui restent durs ou éclatent après le premier orage. On pense alors avoir tout raté, alors que la saison peut encore basculer en votre faveur.

C’est justement le moment où le plant change de régime alimentaire. Moins d’azote pour faire des feuilles, plus de potassium pour gaver les fruits en sucre et en saveur. Un simple arrosage maîtrisé au purin de consoude en août peut relancer floraison, maturation et goût… à condition de savoir l’utiliser.

Août, le mois où les tomates réclament plus de potassium

Les spécialistes rappellent que les tomates ont surtout besoin « d’azote pour le feuillage, de phosphore pour les racines et la mise à fleurs, et de potassium pour la floraison, la fructification et le goût des fruits ». Au printemps, l’azote domine ; en plein été, la priorité est clairement aux fruits et donc à la potasse.

Quand ce basculement n’est pas accompagné, les signes sont visibles : beaucoup de feuilles très vertes, des bouquets qui avortent, des tomates qui restent longtemps vertes ou éclatent après un gros arrosage. Le potassium aide la plante à gérer l’eau dans ses tissus et à faire circuler les sucres vers les fruits, exactement ce qui manque souvent en août.

Purin de consoude : le coup de fouet naturel de fin de saison

La consoude officinale ou de Russie, grâce à ses longues racines, va chercher en profondeur potassium, calcium, magnésium, azote, phosphore et allantoïne, un composé qui stimule la multiplication des cellules. Transformée en purin, elle devient un engrais maison taillé pour les tomates de fin d’été. En août, un arrosage régulier au pied permet de :

soutenir la floraison et la fructification tardives ;

accélérer la maturation et la belle coloration des fruits ;

améliorer la texture et le goût, avec une chair plus dense ;

prolonger les récoltes jusqu’en septembre, selon la météo.

Nous avons tous déjà vu ces pieds qui semblaient « s’arrêter » fin juillet, puis repartir après un bon soin. Arrosé au pied, bien dilué, le purin de consoude nourrit aussi la vie du sol : les grappes gagnent en régularité, les fruits deviennent moins sensibles aux coups de sec… à condition que les arrosages restent suivis.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte prolongée 2 à 3 semaines en plus 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Riche en potassium, calcium, magnésium et allantoïne, le purin de consoude aide la tomate à mieux gérer l’eau, à concentrer les sucres dans les fruits et à renforcer leurs tissus en fin de saison. Le petit plus : alterner une fois sur deux avec un simple arrosage à l’eau claire permet d’éviter les excès et de mieux observer la réaction des plants. À NE JAMAIS FAIRE : verser un purin non dilué ou sur sol sec pour « rattraper » un manque d’arrosage, au risque de brûler les racines.

Recette et bons gestes pour un purin vraiment efficace

Pour un purin maison, on utilise 1 kg de feuilles de consoude pour 10 litres d’eau de pluie. Le mélange a été laissé à fermenter une dizaine de jours, jusqu’à disparition des bulles, puis filtré. Il se dilue ensuite à 10 % (1 litre de purin pour 9 litres d’eau claire) avant l’arrosage.

Sur les tomates, l’arrosage au purin de consoude se fait au pied, jamais sur le feuillage, tous les 10 à 15 jours du début de la floraison jusqu’à la fin de l’été, sur un sol déjà humide, de préférence le soir. En pot, on réduit simplement la quantité par plant pour ne pas saturer le substrat, et l’on se souvient que ce purin complète l’eau et un sol bien nourri, sans les remplacer.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Verser du purin de consoude sur vos plants de tomates en août, à quoi ça sert et pourquoi c’est bon pour la récolte»