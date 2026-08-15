Ne jetez plus vos tailles d’hortensias : ce geste avant fin août les transforme en arbustes gratuits

En plein mois d’août, vos tailles d’hortensias ne sont pas des déchets mais un trésor pour le jardin. Comment ces tiges semi-aoûtées se changent-elles en futurs arbustes gratuits ?

Chaque été, même scène au jardin : un coup de sécateur sur les hortensias, des brassées de tiges qui remplissent le sac de déchets verts, puis ce petit doute en refermant le couvercle. Et si ces tailles encore bien vertes valaient en réalité de futurs arbustes ?

Bonne nouvelle : en août, ces morceaux d’hortensia deviennent des boutures d’hortensia idéales, simples à réussir et totalement gratuites. En quelques minutes, il est possible de transformer la brouette en mini-pépinière et d’obtenir, dès le printemps prochain, une nuée d’arbustes identiques au pied-mère.

Pourquoi août est le moment parfait pour bouturer vos hortensias

À la fin de l’été, les tiges d’Hydrangea macrophylla ont déjà épaissi, sans être encore du bois dur : c’est le fameux bois semi-aoûté. La base, un peu brune, stocke des réserves ; l’extrémité, verte et souple, reste très active. Ce compromis a donné, selon les spécialistes, des boutures d’hortensia dont le taux de réussite dépasse souvent 80 %.

Plus tôt en saison, les tiges trop tendres se sont souvent desséchées. Plus tard, l’automne a refroidi la terre et les boutures ont manqué de temps pour bien s’enraciner avant les gelées. D’où ce créneau précieux, entre août et début septembre, où chaleur, lumière et vigueur des rameaux se conjuguent pour lancer des plantes solides.

Bien choisir parmi vos tailles : les tiges qui reprennent vraiment

Nous avons tous déjà jeté en vrac nos tailles d’hortensia. Cette fois, triez-les rapidement : gardez les rameaux de l’année, bien verts, qui n’ont pas fleuri. Ces tiges non fleuries mesurent autour de 15 à 20 cm, présentent plusieurs nœuds et une base légèrement durcie. Les tiges florales, elles, ont utilisé leurs réserves pour la floraison et reprennent beaucoup moins bien.

Avec un sécateur propre, coupez juste sous un nœud pour obtenir une bouture de 12 à 15 cm. Supprimez toutes les feuilles sur la moitié inférieure, ne gardez que deux feuilles au sommet et coupez-les de moitié pour limiter l’évaporation. La tige a ainsi été allégée, tout en gardant assez de surface verte pour continuer à produire de l’énergie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Taux de reprise moyen Plus de 80 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En août, les tiges d’hortensia sont en bois semi-aoûté : elles ont accumulé des réserves mais restent assez jeunes pour émettre vite des racines. Placées en substrat léger et en culture à l’étouffée, elles ne se déshydratent pas et consacrent toute leur énergie à l’enracinement. 💡 Le petit plus : prélever les tiges tôt le matin et regrouper plusieurs boutures dans une même jardinière facilite l’arrosage et offre rapidement un beau massif harmonieux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser des tiges fleuries en plein soleil sous une cloche et dans un terreau détrempé, au risque de les voir brûler ou pourrir en quelques jours.

Étapes finales : chouchouter les boutures jusqu’au printemps

Glissez la base des tiges dans un pot rempli de mélange léger, moitié terreau, moitié sable de rivière ou terre de bruyère, déjà humidifié. Plantez-les à 5 à 10 cm d’écart, tassez, arrosez en pluie fine, puis couvrez le pot d’une cloche ou d’une bouteille coupée pour créer une culture à l’étouffée. Le contenant a ensuite été placé à la lumière mais sans soleil direct ; tout l’automne, le substrat est resté juste frais. Avant les premières gelées, les pots ont été rentrés sous abri hors gel, en garage lumineux ou en véranda, puis les jeunes hortensias seront installés en pleine terre au printemps prochain.