Récupérateur d’eau de pluie : les paysagistes l’abandonnent pour ce système caché qui ne verdit jamais, même en été
Entre eau de pluie verdâtre, moustiques et restrictions d’arrosage, le récupérateur classique vit ses dernières heures. Pourquoi paysagistes et particuliers basculent-ils vers la citerne souple opaque anti-UV cachée sous la terrasse ?
Dans beaucoup de jardins, le même scénario s’est répété l’été dernier : un récupérateur en plastique rempli au printemps, et en juillet une eau épaisse, verdâtre, qui sent la mare. Entre les algues, les moustiques et le nettoyage à la bassine, l’accessoire écolo rêvé a vite perdu de son charme.
Pendant ce temps, les paysagistes ont déjà tourné la page du bidon vert posé contre la gouttière. Sur leurs chantiers, ils ont installé un nouveau système discret, caché sous la maison, dont l’eau est restée claire même au cœur des canicules ; un dispositif que de plus en plus de particuliers commencent à demander.
Pourquoi le récupérateur d’eau classique ne fait plus rêver
Le fameux récupérateur d’eau de pluie classique de 200 à 500 litres a envahi les jardins, mais l’expérience a souvent été décevante. Dès que la lumière traverse ses parois translucides, la photosynthèse s’est enclenchée, les micro-algues se sont multipliées, l’eau a viré au vert puis a dégagé des odeurs de vase, pendant que moustiques et feuilles mortes profitaient de la moindre ouverture.
Dans un contexte de sécheresses répétées, ces quelques centaines de litres ont aussi montré leurs limites. Un potager de 100 m² a demandé plusieurs milliers de litres au fil de l’été, la cuve s’est vidée en quelques arrosages, et le gros fût vert, déjà disgracieux près de la façade, n’a plus semblé si malin aux yeux des professionnels.
La citerne souple opaque anti-UV, le nouveau réflexe des paysagistes
La solution qui s’impose s’appelle la citerne souple opaque anti-UV. C’est une grande poche en tissu technique, souvent en polyester enduit de PVC noir, totalement étanche à la lumière. Glissée sous une terrasse sur plots, dans un vide sanitaire ou un sous-sol non aménagé, elle est restée invisible depuis le jardin, tout en stockant de 1 000 à plus de 20 000 litres d’eau parfaitement claire, saison après saison.
Nous avons tous déjà pesté contre le nettoyage d’une cuve verte pleine de dépôts. Avec cette poche entièrement opaque, aucune lumière n’a atteint l’eau, les algues n’ont pas pu se développer et l’entretien s’est limité à un contrôle du filtre deux ou trois fois par an. Certes, l’investissement oscille entre 400 et 1 500 € selon la capacité, mais la durée de vie annoncée de 15 à 20 ans et l’autonomie gagnée en arrosage ont rapidement convaincu les clients.
Réussir l’installation et garder une eau impeccable pendant des années
Pour l’installation, les paysagistes ont simplement nivelé le sol, posé un géotextile, déroulé la citerne, puis l’ont raccordée à la descente de gouttière via un collecteur filtrant et un trop-plein vers les eaux pluviales. Les seules vraies erreurs rencontrées concernaient les sols caillouteux, l’absence de filtre ou de trop-plein, vite évitées avec un contrôle rapide du projet et du règlement sanitaire local.
En bref
- Depuis les étés 2022-2024, récupérateurs d’eau classiques déçoivent face aux sécheresses et restrictions, poussant paysagistes français vers des solutions plus discrètes. 🌧️
- La citerne souple opaque anti-UV, glissée sous terrasse ou dans un vide sanitaire, stocke bien plus d’eau claire que les cuves plastiques visibles. 💧
- Entre préparation du sol, collecteur filtrant et trop-plein sécurisé, quelques étapes clés transforment cette installation en réserve d’eau longue durée. 🛠️
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