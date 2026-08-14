Tiramisu aux pêches : ne mettez plus de biscuits, cette viennoiserie le rend incroyablement fondant
Votre tiramisu aux pêches finit détrempé ou sec sur le dessus, surtout préparé la veille ? Cette recette d’été révèle un ingrédient moelleux inattendu pour un fondant spectaculaire.
Une odeur de brioche dorée, le parfum juteux des pêches bien mûres, une crème fraîche qui promet de tenir sans peser… On est loin du tiramisu un peu lourd qui rappelle l’hiver. Ici, la cuillère traverse des couches moelleuses, presque soufflées, sans le moindre biscuit sec à l’horizon.
Le secret tient en un seul changement : remplacer les biscuits à la cuillère par de la brioche. Ce petit geste suffit à transformer un tiramisu aux pêches en dessert estival ultra fondant, qui se prépare la veille sans craindre l’effet détrempé. Reste à maîtriser quelques détails décisifs…
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 g de brioche nature, de préférence de la veille
- ✅ 500 g de pêches mûres (jaunes ou blanches), bien juteuses
- ✅ 250 g de mascarpone, 3 œufs frais, 80 g de sucre, sucre vanillé
- ✅ 1 citron non traité, 2 à 3 c. à s. de nectar de pêche, amandes, menthe
Pourquoi les biscuits classiques fonctionnent mal avec les pêches
Le tiramisu traditionnel aime le café serré et le cacao. Avec des pêches, le duo devient moins harmonieux. Le fruit est juteux, parfumé, très aqueux ; au contact du sucre, il rend encore plus de jus. Les biscuits à la cuillère boivent ce liquide de façon irrégulière : détrempés au fond, encore un peu secs sur le dessus.
Résultat, le dessert manque souvent d’unité. Surtout si on prépare le plat plusieurs heures à l’avance. Le café, lui, écrase le parfum floral des pêches blanches ou plates. Pour un tiramisu aux pêches fondant, on a donc besoin d’une base plus moelleuse, qui absorbe sans se déliter et laisse le fruit parler.
La brioche, l’ingrédient unique qui rend le tiramisu aux pêches fondant
La brioche rassise possède exactement ce qu’il faut : une mie alvéolée, riche en œufs et en beurre. Elle boit le nectar de pêche par capillarité, mais garde une texture souple après le passage au froid. Inutile de la tremper ; un imbibage léger suffit. On peut même la passer 5 minutes à 150 °C pour la sécher légèrement avant montage.
Côté crème, on reste sur un mélange mascarpone et œufs, mais travaillé pour être vraiment aérien. Les jaunes sont blanchis avec le sucre, le mascarpone incorporé sans le fouetter à l’excès, puis on ajoute des blancs en neige fermes et brillants. Le contraste entre cette crème mousseuse et la brioche imbibée donne un tiramisu aux pêches à la brioche qui tient à la découpe tout en restant ultra moelleux.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper les pêches en dés, les citronner légèrement, récupérer le jus rendu et le mélanger au nectar de pêche.
- Technique : Blanchir les jaunes avec sucres, incorporer le mascarpone, puis ajouter délicatement les blancs en neige fermes pour une crème bien aérienne.
- Cuisson : Facultatif mais précieux ; passer les tranches de brioche 5 minutes à 150 °C pour les sécher légèrement avant de les laisser refroidir.
- Finition : Monter le tiramisu en couches brioche imbibée, pêches, crème, couvrir et laisser reposer 4 h minimum au réfrigérateur, une nuit si possible.
Montage, service et variantes pour un tiramisu aux pêches à la brioche
On sert ce tiramisu bien froid, mais pas glacé. Sortir le plat deux ou trois minutes avant ; la brioche retrouve tout son moelleux et les pêches libèrent mieux leurs arômes. Un léger saupoudrage d’amandes effilées grillées apporte le croquant, quelques feuilles de menthe la fraîcheur.
Pour une tenue parfaite, les verrines fonctionnent très bien. Hors saison, des pêches au sirop bien égouttées dépannent ; on réduit alors un peu le sucre de la crème. On peut aussi mêler pêches et abricots, ou associer pêches blanches et fleur d’oranger. Le dessert garde l’esprit tiramisu, mais devient un vrai rituel d’été, facile à préparer la veille pour 6 personnes et à conserver 48 heures au réfrigérateur.
Sources
-
Marmiton
«Tiramisu aux pêches»
En bref
- 🍑 Tiramisu aux pêches préparé pour 6 personnes, dessert d’été souvent raté entre biscuits détrempés, fruits juteux et crème trop lourde.
- 👩🍳 Une technique d’imbibage léger et une crème mascarpone aérienne promettent un tiramisu aux pêches sans biscuits, frais, qui se tient et reste moelleux.
- ✨ Un simple ingrédient moelleux inspiré du petit-déjeuner transforme les couches et donne à ce tiramisu aux pêches une texture fondante jusqu’au lendemain.
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