Canicule : ces aubergines à la plancha font oublier les grillades grâce à ce geste qui les rend ultra fondantes

Quand le four transforme l’appartement en sauna, ces aubergines à la plancha deviennent la star du dîner. Une astuce simple les garde fondantes avec une sauce qui rend accro.

Quand l’air est lourd et que la cuisine dépasse les 30 °C, on n’a qu’une envie : oublier le four. Dehors, la plancha chauffe en minutes et un parfum de aubergines à la plancha remplace celui des grillades ; les tranches zébrées dorent, la chair se relâche, la peau craque légèrement.

Le secret, c’est le duo qui fait oublier la viande : aubergines grillées fondantes et sauce yaourt-tahini au citron, fraîche et parfumée. On la fouette pendant que les tranches dorent, on pose le plat au centre de la table et il se vide à vue d’œil. Reste à comprendre comment garder l’aubergine moelleuse sans la saturer d’huile.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 grosses aubergines (700–800 g), 4 c. à soupe d’huile d’olive, sel, paprika, cumin

✅ 350 g de yaourt nature type grec, onctueux et bien froid

✅ 2 c. à soupe de tahini, 1 citron (zeste + 2 c. à soupe de jus)

✅ 1 petite gousse d’ail, herbes fraîches, poivre noir et pain ou feta en option

« Je le fais chaque fois qu’il fait trop chaud pour allumer le four » : pourquoi ces aubergines à la plancha volent la vedette

Quand la canicule s’installe, la plancha devient l’alliée du soir : elle reste dehors, chauffe vite et ne transforme pas l’appartement en sauna. L’aubergine adore cette chaleur vive ; en tranches de 1 cm, elle grille en surface, se détend à cœur et prend ce goût fumé qui rappelle les repas partagés autour d’une grande plaque.

Aubergines à la plancha : la méthode express pour une chair fondante, jamais sèche

La clé, c’est de traiter l’aubergine comme une éponge à dompter. On sale légèrement les tranches après les avoir coupées, on les laisse dégorger une vingtaine de minutes puis on les éponge : elles boivent moins d’huile mais restent moelleuses. Ensuite, on les badigeonne d’huile d’olive, sel, paprika et cumin, on laisse reposer 10 minutes et on les pose sur une plancha bien chaude, en une seule couche.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les aubergines, les couper en tranches de 1 cm, saler légèrement et éponger. Technique : Mélanger huile, sel, paprika et cumin, badigeonner chaque face et laisser reposer 10 minutes. Cuisson : Chauffer la plancha à feu moyen-vif, disposer les tranches en une couche, cuire 4 à 6 minutes par face. Finition : Fouetter yaourt, tahini, citron, ail, sel, poivre, ajouter les herbes, servir avec les aubergines chaudes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈30 min 🔍 Le secret de l’expert On pré-sale les tranches pour limiter l’eau, puis la plancha bien chaude colore sans dessécher la chair ; la sauce enrobe et apporte le moelleux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter feta, herbes fraîches et un filet d’huile juste au service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Empiler les tranches chaudes : elles ramollissent et perdent leurs marques grillées.

Servir et conserver les aubergines à la plancha

On les sert chaudes ou tièdes avec pain et salade ; les restes se gardent 2 jours au frais et se réchauffent vite à la plancha.