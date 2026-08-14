Canicule : ces aubergines à la plancha font oublier les grillades grâce à ce geste qui les rend ultra fondantes
Quand le four transforme l’appartement en sauna, ces aubergines à la plancha deviennent la star du dîner. Une astuce simple les garde fondantes avec une sauce qui rend accro.
Quand l’air est lourd et que la cuisine dépasse les 30 °C, on n’a qu’une envie : oublier le four. Dehors, la plancha chauffe en minutes et un parfum de aubergines à la plancha remplace celui des grillades ; les tranches zébrées dorent, la chair se relâche, la peau craque légèrement.
Le secret, c’est le duo qui fait oublier la viande : aubergines grillées fondantes et sauce yaourt-tahini au citron, fraîche et parfumée. On la fouette pendant que les tranches dorent, on pose le plat au centre de la table et il se vide à vue d’œil. Reste à comprendre comment garder l’aubergine moelleuse sans la saturer d’huile.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 grosses aubergines (700–800 g), 4 c. à soupe d’huile d’olive, sel, paprika, cumin
- ✅ 350 g de yaourt nature type grec, onctueux et bien froid
- ✅ 2 c. à soupe de tahini, 1 citron (zeste + 2 c. à soupe de jus)
- ✅ 1 petite gousse d’ail, herbes fraîches, poivre noir et pain ou feta en option
« Je le fais chaque fois qu’il fait trop chaud pour allumer le four » : pourquoi ces aubergines à la plancha volent la vedette
Quand la canicule s’installe, la plancha devient l’alliée du soir : elle reste dehors, chauffe vite et ne transforme pas l’appartement en sauna. L’aubergine adore cette chaleur vive ; en tranches de 1 cm, elle grille en surface, se détend à cœur et prend ce goût fumé qui rappelle les repas partagés autour d’une grande plaque.
Aubergines à la plancha : la méthode express pour une chair fondante, jamais sèche
La clé, c’est de traiter l’aubergine comme une éponge à dompter. On sale légèrement les tranches après les avoir coupées, on les laisse dégorger une vingtaine de minutes puis on les éponge : elles boivent moins d’huile mais restent moelleuses. Ensuite, on les badigeonne d’huile d’olive, sel, paprika et cumin, on laisse reposer 10 minutes et on les pose sur une plancha bien chaude, en une seule couche.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver les aubergines, les couper en tranches de 1 cm, saler légèrement et éponger.
- Technique : Mélanger huile, sel, paprika et cumin, badigeonner chaque face et laisser reposer 10 minutes.
- Cuisson : Chauffer la plancha à feu moyen-vif, disposer les tranches en une couche, cuire 4 à 6 minutes par face.
- Finition : Fouetter yaourt, tahini, citron, ail, sel, poivre, ajouter les herbes, servir avec les aubergines chaudes.
Servir et conserver les aubergines à la plancha
On les sert chaudes ou tièdes avec pain et salade ; les restes se gardent 2 jours au frais et se réchauffent vite à la plancha.
En bref
- 🔥 En pleine chaleur, des aubergines à la plancha remplacent les grillades classiques et s’accompagnent d’une sauce yaourt-tahini citronnée servie au centre de la table.
- 👩🍳 Une préparation minutieuse des tranches, entre pré-salage, repos express et cuisson maîtrisée sur plancha bien chaude, permet d’obtenir une chair moelleuse et parfumée.
- 🥖 Le grand plat à partager, complété de sauce, herbes, pain ou feta, cache un détail clé qui en fait souvent la star du repas.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité