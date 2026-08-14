Canicule : cette assiette nordique au saumon fumé, sans four et prête en 20 min, a remplacé toutes mes salades d’été

Quand la température grimpe, cette assiette nordique saumon fumé remplace toutes mes salades d’été avec un vrai effet repas. Prête en minutes, ultra fraîche, elle s’assemble sans four ni cuisson compliquée.

Quand la cuisine surchauffe et que l’air vibre, on rêve d’une assiette glacée, qui sent le citron, l’aneth, la fumée douce et rien d’autre que la fraîcheur.

Les soirs de canicule, au lieu d’une salade vue, on mise sur une assiette nordique saumon fumé qui fait repas froid d’été. Comment la préparer sans rallumer le four, même pour quelques bouchées ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de pommes de terre à chair ferme (Charlotte, Amandine)

✅ 200 g de saumon fumé en fines tranches

✅ 150 g de crème fraîche épaisse, entière

✅ 1 citron jaune (zeste fin + 2 c. à s. de jus)

Pourquoi cette assiette nordique remplace toutes mes salades quand il fait trop chaud

Cette assiette nordique sans four repose sur un trio simple : saumon fumé pommes de terre froides et crème citronnée. On obtient le fondant des pommes de terre à chair ferme, la douceur fumée du poisson et une sauce qui réveille tout sans alourdir.

Parfait pour un dîner froid de canicule, ce combo rassasie vraiment, là où une salade verte laisse parfois sur sa faim. On gagne du temps, on limite la vaisselle, et l’assiette garde ce petit air de vacances au bord de l’eau.

Pas à pas : l’assiette nordique prête en moins de 20 minutes

Tout repose sur trois gestes : cuire les pommes de terre, les refroidir vite, puis dresser proprement. Ensuite, il ne reste plus qu’à assembler, sans poêle ni four, avec un saumon atlantique (*Salmon salar*).

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre rincées dans une eau bouillante salée 8 à 20 minutes, juste tendres. Technique : Égoutter, rincer sous l’eau froide, laisser refroidir, couper, assaisonner d’huile d’olive, poivre et aneth. Cuisson : Mélanger crème, moutarde, jus et zeste de citron, échalote, câpres ; poivrer, saler très peu. Finition : Répartir les pommes de terre, ajouter le saumon fumé en rubans, le concombre, napper de crème, finir avec câpres et herbes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10–20 min 🔍 Le secret de l’expert Des pommes de terre à chair ferme, refroidies vite, laissent leur amidon se stabiliser ; elles restent fondantes mais se tiennent bien. L’acidité du citron et la moutarde coupent le gras du saumon fumé et de la crème. Un saumon salé au sel sec, fumé au bois de hêtre, change tout. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un tiers de la crème par du yaourt grec, puis ajouter des lamelles très fines de concombre : on gagne en fraîcheur et en légèreté, sans perdre le côté gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les pommes de terre jusqu’à éclatement puis les couper chaudes : elles deviennent farineuses et boivent la sauce. Ne pas saler la crème ; le saumon suffit.

Les variantes futées pour ne jamais s’en lasser

Une fois la base maîtrisée, on s’amuse : version fraîche avec concombre, pickles de cornichons, de radis ou d’oignons rouges ; version gourmande avec œuf mollet, pain noir ou truite fumée. Les éléments se gardent séparés au réfrigérateur ; on assemble au moment de servir pour un repas froid d’été.

Sources Top Santé

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