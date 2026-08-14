Salade de fruits : arrêtez de servir ce dessert bâclé, cette coupe d’été bluffe tout le monde pour le même effort

À force de servir la même salade de fruits au dessert, le final du repas manque de panache. Cette coupe pêche framboise vanille promet un effet bistrot sans compliquer la recette.

Servie après chaque barbecue, la salade de fruits a parfois des allures de dessert bâclé : un grand saladier, des morceaux inégaux, du jus au fond. On apprécie la fraîcheur, mais il manque souvent le petit effet “wahou” qui fait parler la table sans rallonger la cuisson du plat principal.

En misant sur trois parfums bien choisis, on change pourtant tout : pêche, framboise, vanille. Des fruits fondants, un coulis vif, une note crémeuse… et la même facilité préparatoire qu’une salade classique. La suite tient en quelques gestes, mais le résultat a des allures de dessert de restaurant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 pêches jaunes mûres mais encore fermes

✅ 250 g de framboises fraîches

✅ 4 grosses boules de glace à la vanille

✅ 80 g de sucre, 50 cl d’eau, 1 gousse de vanille, 1/2 citron, 30 g d’amandes effilées

Marre de la salade de fruits d’été ? Cette coupe pêche–framboise–vanille fait plus d’effet pour le même effort

On garde la même base de fruits frais, mais on soigne le décor. Servie en coupe transparente, la coupe pêche framboise vanille affiche des couches nettes, un coulis brillant et une boule de glace bien plantée au centre.

Visuellement, l’effet est immédiat ; gustativement, aussi. Les pêches pochées prennent un goût délicatement vanillé, les framboises apportent l’acidulé, la glace joue la carte du crémeux. On reste sur un dessert frais, mais avec une vraie sensation de dessert “travaillé”.

Le trio gagnant : pêches pochées, coulis de framboise, glace vanille

Tout part d’un sirop vanillé léger : eau, sucre, gousse de vanille fendue, jus de citron. On y poche les pêches entières 8 à 12 minutes, à petits frémissements autour de 85–90 °C, juste le temps de les attendrir.

Pendant qu’elles refroidissent dans un peu de sirop, on mixe 200 g de framboises avec deux cuillères à soupe de ce jus parfumé. Le reste des framboises reste entier, prêt à coiffer la glace vanille bien froide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Porter l’eau, le sucre, la vanille et le citron à frémissement, pocher les pêches entières. Technique : Laisser tiédir, peler, couper les pêches en quartiers et les réserver au frais avec un peu de sirop. Cuisson : Mixer 200 g de framboises avec 2 cuillères de sirop, filtrer ; dorer les amandes à sec. Finition : Répartir les pêches en coupe, ajouter la glace, napper de coulis, finir avec framboises et amandes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20 min 🔍 Le secret de l’expert Un sirop à peine sucré, chauffé doucement, parfume les pêches en profondeur tout en les gardant entières, brillantes et ultra fondantes en bouche. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques feuilles de verveine ou de basilic dans le sirop encore chaud. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir à gros bouillons : les pêches éclatent et le dessert devient une compote.

Les gestes de chef qui font passer cette coupe de “jolie” à “inoubliable”

Toaster les amandes effilées, garder pêches et coulis bien froids, poser la glace et dresser les coupes à la minute.