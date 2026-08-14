Quand il fait 30 °C, ne faites plus cuire vos courgettes : ce faux gratin froid ricotta-parmesan va vous sauver l’été

Quand l’été étouffe la cuisine, ce faux gratin de courgettes sans cuisson apporte le fondant d’un vrai gratin, bien frais, sans four ni plat détrempé. Les bons gestes transforment quelques courgettes, de la ricotta et du citron en plat signature de canicule.

Lorsque le thermomètre affiche 30 °C, on n’a plus envie de rester collé devant un four brûlant. On rêve d’un plat frais et crémeux qui rappelle un gratin de courgettes, sans chaleur ni fumée. Des couches, du fondant, un parfum d’herbes et de citron… mais servi glacé.

Ce faux gratin de courgettes sans cuisson repose sur un principe simple : lamelles ultra fines, crème ricotta-parmesan au citron, repos au frais. En quelques minutes, on obtient un gratin de courgettes froid qui se tient, sans eau au fond du plat. Avant le montage, on rassemble les bons produits.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 petites courgettes fermes (vertes ou jaunes, 500–600 g au total)

✅ 250 g de ricotta fraîche, 40 g de parmesan, 1 citron bio (jus + zeste)

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 petite poignée de basilic ou menthe

✅ 30 g de pignons de pin, 1 gousse d’ail (facultative), sel fin, poivre

Pourquoi ce faux gratin de courgettes sans cuisson remplace tous mes gratins d’été

Ce faux gratin courgettes parmesan ricotta garde tout ce que l’on aime dans un gratin classique : des couches généreuses, un cœur fondant, un dessus de pignons et de parmesan. Sauf qu’ici, la fraîcheur domine ; la texture reste légère, les courgettes encore un peu croquantes, parfaites quand il fait très chaud.

On sert ce gratin de courgettes froid en plat unique avec pain grillé, jambon cru ou saumon fumé, ou en accompagnement d’un barbecue. Il sort du réfrigérateur bien ferme, se tranche nettement et ne rend pas d’eau dans l’assiette.

Recette express : le faux gratin de courgettes sans four en 4 étapes

La méthode tient en quatre gestes précis, pour un résultat frais et parfaitement structuré.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tailler les courgettes en lamelles fines, saler et laisser dégorger 5 minutes dans une passoire. Technique : Éponger les lamelles dans un torchon ; égoutter la ricotta, puis la fouetter avec huile d’olive, citron, herbes, sel, poivre. Cuisson : Frotter le plat avec l’ail, alterner couches de courgettes sèches et de crème ricotta-citron, finir par la crème. Finition : Filmer et laisser au réfrigérateur au moins 1 heure ; au service, torréfier les pignons à sec et ajouter le parmesan.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 15–20 min + 1–2 h de repos 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait sortir l’eau des courgettes, la ricotta bien égouttée apporte la tenue, et l’émulsion ricotta–huile d’olive enrobe les lamelles. L’acidité du citron assouplit la chair crue et concentre les arômes d’herbes pendant le repos au froid. ✨ Le twist gourmand : Torréfier les pignons à la dernière minute et finir chaque assiette avec un filet d’huile d’olive et un zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier le salage et l’essorage, ou ajouter lait et crème liquide : le faux gratin devient aqueux et se défait.

Variantes et accompagnements quand il fait (vraiment) très chaud

On varie avec basilic, menthe ou persil, trait de piment, quelques tomates cerises, on garde le plat filmé au frais jusqu’au service.