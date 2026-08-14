Fraisiers : je coupais ces longues tiges pour faire propre, voici pourquoi il faut les épingler au sol cet été

Au pied des fraisiers, ces tiges qu’on coupait machinalement se révèlent bien plus utiles qu’elles n’en ont l’air. Avant la fin de l’été, un simple geste avec les stolons de fraisiers peut changer vos récoltes.

Au pied des fraisiers, ces longues tiges vert clair qui s’étirent après la récolte donnent vite envie de sortir le sécateur. Pendant des années, beaucoup les ont coupées pour que le potager paraisse net, persuadés d’éliminer un fouillis inutile.

Pourtant, ces fils qui rampent dans les allées sont en réalité des stolons de fraisiers : de petits clones prêts à s’enraciner, capables d’assurer la relève de vos rangs fatigués. Combien se reconnaîtront dans ce « je coupais ces longues tiges pour faire propre » dit avec regret ? Avant la fin de l’été, changer ce seul geste peut vraiment tout transformer.

Ces longues tiges sont des stolons de fraisiers, pas des mauvaises herbes

Un stolon, c’est cette tige fine qui part du cœur du fraisier, court à ras du sol et porte, ici et là, une petite couronne de feuilles. Au contact d’une terre meuble, cette couronne fait des racines et devient un nouveau plant.

Sur un pied sain, on en voit facilement une dizaine par saison. Les couper toutes revient à jeter des fraisiers déjà payés par la plante. Garder quelques stolons de fraisiers bien placés, au contraire, permet de remplacer en douceur les sujets vieillissants et d’organiser un renouvellement continu de la fraiseraie.

Fin juillet–août : le moment clé pour les épingler plutôt que les couper

Entre fin juillet et la fin du mois d’août, les stolons ont déjà formé de jolies rosettes, mais le sol reste chaud. C’est la fenêtre idéale pour les guider, car ils auront encore quelques semaines pour s’enraciner avant les premières gelées.

Plutôt que de laisser ces tiges courir au hasard, on installe un godet de terreau ou une petite cuvette de terre fine près du pied mère. On pose la rosette dessus et on l’épingle avec un fil de fer plié en U ou une vieille épingle à chignon.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Plants gratuits Environ 10 à 12 par pied sain 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le stolon reste nourri par le pied mère jusqu’à ce que ses racines soient assez fortes pour vivre seules. 💡 Le petit plus : Utiliser un simple fil de fer plié en U maintient parfaitement la rosette au contact de la terre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tout couper en fin d’été ou enterrer le collet fait souvent pourrir le jeune fraisier.

Repiquer les bébés fraisiers et rajeunir toute la fraiseraie

Au bout de deux à trois semaines, la rosette résiste légèrement quand on la soulève : elle a fait ses propres racines. On peut alors couper le lien avec le pied mère et planter chaque jeune fraisier à 25 à 30 cm, dans une terre enrichie de compost.

Pour que ces nouveaux venus s’installent durablement, quelques erreurs classiques sont à éviter dès le départ :

Ne pas enterrer le collet : le cœur du fraisier doit affleurer le sol.

Arroser régulièrement les premières semaines sans détremper, puis pailler une fois la reprise assurée.

Limiter chaque pied mère à deux à quatre stolons de fraisiers bien placés, pour qu’il continue à fructifier.

Sources Modes & Travaux

«Dipladenia lastuce indispensable pour vos boutures daout afin dempecher le latex de boucher la tige»