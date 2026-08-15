Volets : plus personne ne les repeint en blanc, cette teinte douce adoptée en 2026 change toute la façade
En 2026, de plus en plus de propriétaires français délaissent les volets blancs au profit d’un vert sauge RAL 6021 plus doux et paysager. Quels atouts, quelles précautions avant de sortir les pinceaux ?
Pendant des années, repeindre ses volets en blanc ou blanc cassé a été un réflexe, presque automatique. Ces teintes sages passaient partout, mais elles se sont révélées vite salissantes et peu flatteuses pour la maison.
Les façades doivent désormais dialoguer avec le jardin, les massifs et même le potager, alors que les étés deviennent plus chauds et lumineux. Dans les rayons peinture, une couleur douce inspirée des feuillages remplace discrètement le blanc : le vert sauge RAL 6021.
Pourquoi le blanc et le gris anthracite ne séduisent plus
Le blanc marque chaque trace de pluie, de poussière ou de pollution : très vite, les volets paraissent ternes, piquetés, presque gris. Sur une façade en plein soleil, ce contraste durcit les lignes et ne met guère le jardin en valeur.
Le gris anthracite, lui, absorbe la lumière, assombrit la terrasse et « écrase » les massifs. Sur des volets PVC plein sud ou plein ouest, il peut faire grimper la surface entre 60 et 80 °C, avec dilatations et bombements répétés.
Vert sauge RAL 6021 : la teinte douce qui fait dialoguer maison et jardin
Nous avons tous déjà cherché une couleur capable de rester chic tout en se fondant dans le paysage. Le vert sauge RAL 6021, légèrement grisé, s’accorde aux haies, à la pelouse et aux massifs, reste lumineux sur une façade claire et adoucit une maison en pierre sans la dénaturer.
Cette nuance camoufle mieux poussière et pollen qu’un blanc, tout en chauffant moins qu’un anthracite. Avant de l’adopter, un rapide coup d’œil au Plan Local d’Urbanisme et, si besoin, aux avis des Architectes des Bâtiments de France reste prudent, surtout en centre ancien.
Repeindre ses volets en vert sauge : le bon moment et les bons gestes
Pour des volets en bois, la métamorphose se joue idéalement en septembre, par temps sec entre 15 et 25 °C. D’ailleurs, cette peinture extérieure microporeuse laisse le bois respirer, limite l’humidité et protège durablement la couleur vert sauge.
En une journée bien organisée, la façade change d’allure sans gros chantier : nettoyer et dépoussiérer, égrener légèrement au papier abrasif fin, puis appliquer deux couches croisées au rouleau en respectant le temps de séchage. Le soir venu, les volets vert sauge se fondent au jardin et modernisent toute la maison.
Sources
En bref
- En 2026, les volets blancs reculent au profit du vert sauge RAL 6021, adopté pour rafraîchir la façade et lier la maison au jardin. 🌿
- Le guide détaille la meilleure période pour repeindre, les conditions météo idéales et le choix d’une peinture extérieure microporeuse adaptée aux volets en bois. 🛠️
- Des explications concrètes sur le climat, les matériaux et l’entretien montrent comment ce vert sauge peut transformer durablement l’allure extérieure de la maison. ✨
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