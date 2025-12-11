Ponçage : ce petit accessoire à 5 € chez Leroy Merlin évite de respirer toute la poussière chez vous

La scène est familière : on sort la ponceuse pour rattraper une chaise, une étagère ou des plinthes, et en quelques minutes l’appartement se remplit de poussière fine. On passe plus de temps à nettoyer qu’à bricoler, et le rêve d’un ponçage sans poussière semble réservé aux ateliers pros ultra équipés. Je ne pensais pas non plus qu’un simple billet de cinq euros pouvait vraiment changer tout ça.

L’hiver pourtant se prête bien à ces petits chantiers discrets qui préparent une maison nickel pour le printemps. Entre deux achats de Noël, je suis tombé sur un consommable à prix mini qui promettait un ponçage plus propre, presque “comme chez les pros” qui, eux, peuvent aller jusqu’à robotiser la tâche.

Ces disques abrasifs à 5 € qui rendent le ponçage beaucoup plus propre

Chez Leroy Merlin, un lot de 10 disques abrasifs oxyde d’alumine est proposé à seulement 5 €, selon les magasins et les stocks. Chaque disque affiche un grain 120, idéal pour les finitions, avec un diamètre standard de 125 mm compatible avec la plupart des ponceuses excentriques ou orbitales. La fixation autocollante permet de les changer en quelques secondes sans arracher la mousse du plateau.

Le détail qui fait la différence, ce sont les 8 trous bien répartis sur chaque disque pour favoriser l’extraction de la poussière. Une fois la ponceuse reliée à un aspirateur, la surface reste étonnamment propre après quelques passages : le bois ressort lisse, le plâtre ne se transforme pas en nuage blanc, et l’atelier demeure respirable. Pour retaper une vieille chaise, préparer des plinthes avant peinture ou poncer un meuble à personnaliser, ces dix disques suffisent largement à enchaîner plusieurs chantiers du week-end.

Quand la robotique de Mirka inspire le ponçage propre à la maison

Dans les carrosseries, la question du ponçage propre et efficace va encore plus loin. Le spécialiste de l’abrasif Mirka a développé avec AeroSpline un robot de ponçage baptisé Umop, capable de travailler sur des carrosseries bombées. "Mais c’est toujours l’humain qui pilote la machine et supervise le travail", précise Maxime Hardouin, directeur général d’AeroSpline, cité par Auto Infos. "Le robot fait gagner du temps. Il libère l’opérateur pour qu’il puisse avancer sur un autre dossier", poursuit le directeur. Lors d’un chantier sur un motor-home, douze couches de peinture à enlever sur 180 m² ont demandé 500 heures de ponçage manuel contre seulement 155 heures avec l’Umop.

Les équipes sur place ont vite adopté la machine. "L’ensemble des opérateurs se sont montrés très satisfaits de l’équipement. Ils ont vite compris que ce robot allait supprimer la pénibilité du ponçage et les éventuels troubles TMS", assure Patrick Skowronek, responsable technique chez Mirka. Le robot ne réalise pas plus de 80 % du travail, la finition restant faite à la main. L’unité compacte, équipée d’une tête Mirka et d’une double aspiration, capte jusqu’à 90 % des poussières. "Nous obtenons même des résultats humainement impossibles au niveau de la régularité du ponçage. Nous faisons avancer l’état de l’art", indique Benjamin Buillas, responsable industriel chez AeroSpline.

Adopter les bons réflexes pour un ponçage plus propre chez soi

Chez un particulier, impossible d’investir 115 000 euros dans un Umop, mais on peut reprendre les mêmes principes : abrasif adapté, surface bien ventilée et aspiration efficace. Vérifier d’abord que la semelle de sa ponceuse fait bien 125 mm et qu’elle comporte des trous alignables avec ceux du disque. Une fois les 8 perforations correctement positionnées, l’aspirateur connecté récupère une grande partie des particules, ce qui limite nettement la poussière en suspension et le nettoyage ensuite.

L’autre atout de ce lot à 5 €, c’est qu’il autorise à changer de disque abrasif 125 mm dès qu’il faiblit, sans scrupule budgétaire. On garde ainsi un ponçage sans poussière plus régulier, une coupe nette du grain 120 et des finitions soignées sur bois, métal ou plâtre. En surveillant les rayons bricolage lors des périodes fortes comme Noël ou les vacances, on tombe souvent sur ce type de promotion : de quoi transformer de simples consommables à bas prix en alliés pour des travaux d’intérieur plus propres et beaucoup moins pénibles.