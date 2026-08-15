Frigo : ce geste que de plus en plus de Français font dans le bac à légumes contre le gâchis

En quelques mois, l’astuce de l’éponge dans le bac à légumes du réfrigérateur s’est imposée dans les cuisines françaises. Peut-elle vraiment freiner l’humidité qui ruine vos fruits et légumes ?

Ouvrir le frigo, tirer le bac du bas et retrouver sa salade allongée dans une flaque d’eau marronnasse… scène familière dans beaucoup de cuisines. À chaque carotte molle ou bouquet d’herbes noircies, ce sont quelques euros qui partent directement à la poubelle.

Dans ce contexte, une idée toute simple affole les réseaux et les médias : glisser une éponge dans le bac à légumes du réfrigérateur. Geste anodin, promesse forte : des légumes qui resteraient frais bien plus longtemps. Astuce miracle ou effet de mode de plus ?

Une astuce partout sur le web : pourquoi tout le monde parle de l’éponge dans le bac à légumes ?

Depuis 2024‑2026, Marmiton, Planet, Futura ou encore Le Tribunal du Net relaient la même astuce : placer une éponge bac à légumes réfrigérateur, neuve et sèche, dans un coin du tiroir. L’idée séduit, car elle répond à deux angoisses très concrètes : la hausse du prix des courses et le refus du gaspillage alimentaire.

Selon l’ADEME, une personne jette environ 25 kg de nourriture par an, pour un coût estimé entre 100 et 160 € ; une grande partie vient des fruits et légumes oubliés ou abîmés trop vite. Quelques centimes d’éponge pour gagner 2 à 4 jours de fraîcheur sur une salade ou des herbes, l’équation fait réfléchir. Des témoignages parlent de feuilles qui tiennent 7 à 8 jours au lieu de 4, d’haricots moins visqueux. Les experts rappellent pourtant qu’aucune astuce ne peut promettre « deux fois plus longtemps » pour tous les légumes, dans tous les frigos.

Le vrai problème : un bac à légumes transformé en piège à humidité

Fruits et légumes sont gorgés d’eau : un concombre contient jusqu’à 96 % d’eau. Même après la récolte, ils continuent à en relâcher. À chaque ouverture de porte, surtout en été, de l’air chaud et humide entre dans le frigo, se condense sur les parois froides et… finit au fond du bac à légumes.

Résultat : une zone où l’humidité grimpe facilement vers 90 %, quand le reste du frigo tourne autour de 50‑60 %. L’eau stagnante ramollit les salades, rend les carottes visqueuses, fait noircir les herbes en 48 heures et favorise bactéries et moisissures. Dans ce mini climat tropical, un simple objet absorbant peut vraiment changer la donne.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économie / Anti-gaspi 20-30 kg de nourriture/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bac à légumes concentre l’humidité et la condensation. L’eau liquide qui stagne au contact direct de la peau des légumes accélère leur pourrissement. L’éponge, grâce à sa structure poreuse, agit comme un petit régulateur : elle absorbe l’excès d’eau au fond du tiroir, limite les flaques et ralentit l’apparition de moisissures, sans assécher totalement l’air dont certains légumes ont besoin. 💡 Le petit plus : associer l’éponge à une bonne organisation du frigo (température autour de 4 °C, bac nettoyé régulièrement, légumes fragiles devant) démultiplie l’effet anti-gaspi sans dépenser plus. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mettre dans le bac une éponge déjà utilisée pour la vaisselle ou la laisser en permanence trempée, ce qui en ferait un véritable nid à microbes au contact de vos aliments.

Pourquoi une simple éponge change vraiment le “climat” du bac à légumes

Une petite éponge de 10 x 7 cm peut absorber jusqu’à 20 cl d’eau. Placée à plat au fond ou dans un coin du tiroir, sous la grille si le bac en possède une, elle capte progressivement la condensation qui s’accumule. L’astuce consiste à choisir une éponge de cuisine neuve, réservée au frigo, à la laisser sèche au départ et à la contrôler tous les quelques jours : dès qu’elle est bien humide, on la retire, on la fait sécher complètement ou on la remplace.

Pour que cette astuce éponge bac à légumes frigo donne vraiment des résultats, elle doit s’inscrire dans une petite routine : ne pas laver systématiquement les légumes avant de les ranger, retirer aussitôt ceux qui commencent à pourrir, nettoyer régulièrement le tiroir et vérifier la température du réfrigérateur. Certains complètent avec une feuille de papier journal ou un torchon absorbant, sur le même principe. Le bac cesse alors d’être un piège à humidité et devient enfin un allié anti-gaspi du quotidien.