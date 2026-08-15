Les lève-tôt ne sont pas plus méritants : cette explication sur la productivité montre que vous culpabilisez pour rien

On a toutes une collègue qui enchaîne yoga, écriture et dossier stratégique avant 8 heures, pendant que le reste du monde cherche encore son café. Vu de l’extérieur, celles qui disent faire leur meilleur travail tôt le matin ressemblent à des machines de discipline. En réalité, beaucoup profitent surtout d’une heure très simple à comprendre : c’est la seule où la journée n’a pas encore eu le temps de leur mettre des bâtons dans les roues.

À 6 heures, aucun rendez-vous qui déborde, aucun « tu as cinq minutes ? » qui en prend quarante, aucun message urgent qui exige une réponse soignée. Le même créneau prévu à 18 heures doit survivre à une succession de mails, de notifications, de changements de planning, parfois de mauvaise nouvelle. Ce qui change, ce n’est pas votre volonté, c’est le nombre d’occasions qu’a eu la journée de vous faire renégocier votre plan. C’est là que le matin prend son avantage, sans avoir besoin de l’auréoler de vertu.

Travailler tôt le matin, l’heure où rien n’a encore contesté vos plans

Dans la première heure après le réveil, il ne s’est quasiment rien passé, c’est presque de l’arithmétique. Aucun meeting n’a dérapé, aucune collègue n’a demandé d’aide de toute urgence, personne n’a encore posé de nouvelle priorité sur votre to‑do. Un créneau de travail protégé juste après le réveil traverse donc zéro renégociation avant d’être exécuté. Le même créneau placé en fin de journée doit, lui, encaisser toute une série de chocs avant d’avoir une chance d’exister.

Imaginez une heure de sport ou de deep work inscrite tous les jours à 6 h 30. Elle devient vite automatique, parce qu’aucun événement ne vient s’y opposer. Déplacez exactement la même heure à 18 h : un appel stressant, un imprévu avec les enfants, un trajet retardé, un scroll sur le téléphone qui dure trop longtemps, et l’entraînement glisse à « demain ». Ce n’est pas que vous seriez héroïque le matin et faible le soir, c’est que la version du plan du soir a dû survivre à beaucoup plus de chocs que celle du matin.

Ce que les recherches montrent quand la journée s’allonge

Des travaux sur plus de 1 100 décisions de commissions de libération conditionnelle en Israël ont observé un phénomène frappant : au début d’une session, environ 65 % des demandes obtiennent une issue favorable, ce taux chute progressivement jusqu’à presque zéro, puis remonte brutalement autour de 65 % après une pause. Accorder la libération demandait plus d’effort que de la refuser, et cet effort se faisait plus rare au fil des heures. Des chercheurs ont ensuite débattu de l’origine exacte du phénomène, entre vraie fatigue interne et simple effet d’organisation des dossiers, mais la forme du résultat, elle, s’est répétée séance après séance.

Longtemps, on a résumé ce type de schéma par l’idée de « réservoir de volonté » qui se vide, la fameuse théorie de l’ego depletion. Une synthèse plus récente complique ce tableau : la psychologue Eva Krockow rappelle qu’ »une méta‑analyse rigoureuse de 116 expériences utilisant différentes tâches de décision n’a trouvé aucune preuve de déplétion du self‑control ». Une autre lecture s’impose alors, très proche de ce qui se joue dans nos journées : plus le temps passe, plus s’accumulent sollicitations, décisions, doutes, occasions de repousser ce qu’on avait prévu. La question n’est plus seulement combien de volonté il vous reste, mais combien de fois votre plan a été exposé à la possibilité de dérailler.

Matin ou soir, l’important est votre fenêtre de moindre interférence

Tout le monde n’est pas câblé pour être performant à 7 heures. Les études sur les chronotypes montrent que certains cerveaux tournent mieux en fin de matinée, d’autres en plein milieu de la nuit. Beaucoup de personnes très « couche‑tard » produisent leur travail le plus fin à 23 heures, une fois la maison endormie et la boîte de réception calmée. Elles ne sont pas moins sérieuses que les lève‑tôt, elles se servent simplement d’une autre portion de la journée, celle où les demandes extérieures se font à nouveau rares.

Une façon simple d’en profiter consiste à repérer, pendant une ou deux semaines, les heures où vous vous sentez vraiment claire et disponible, puis à tester un bloc de 45 à 60 minutes réservé à une seule tâche importante. Téléphone dans une autre pièce, pas de mails, pas de « juste un truc vite fait » pour quelqu’un d’autre. Si ce créneau ne peut exister que très tôt, parce qu’ensuite tout s’enchaîne, il devient votre routine matinale par nécessité logistique, pas parce que vous seriez plus vertueuse que les autres. Et si cette heure tombe plutôt à 21 heures, elle protège tout autant votre productivité.