Laisser son store banne sous l’orage : ce geste « je pensais bien faire » peut vous coûter très cher avec l’assurance

L’orage éclate, les premières gouttes claquent sur la terrasse, et le même réflexe revient chaque été : laisser le store banne bien déployé « pour ne pas tremper le carrelage ». La toile semble solide, la pluie d’été paraît inoffensive, surtout quand tout est déjà installé pour le déjeuner.

C’est là que beaucoup finissent par se dire plus tard : « Je pensais bien faire ». Car une simple averse d’été cache un cocktail explosif pour un store banne : rafales brutales, poches d’eau, usure silencieuse des bras, garantie qui s’évapore et, parfois, refus d’indemnisation de l’assurance habitation. Ce geste soi-disant pratique pèse bien plus lourd qu’on ne l’imagine.

Le réflexe “je le laisse pour ne pas tremper la terrasse” : la fausse bonne idée

Sur le papier, tout semble cohérent : une toile acrylique déperlante, pensée pour supporter un peu d’averse d’été, et l’envie de garder la table et les coussins au sec. Pourtant, un orage n’est jamais « juste de la pluie ». Il apporte presque toujours des rafales courtes mais violentes, celles qui font claquer les volets et vibrer les vitres.

Ce vent-là est l’ennemi numéro un du store banne. Une seule bourrasque suffit à tordre les bras articulés ou à arracher les fixations murales. Et quand, en plus, le store est replié aussitôt après l’averse, encore trempé, les plis humides deviennent un refuge idéal pour les moisissures : odeurs, taches noires, toile qui se fragilise. Le combo parfait pour écourter sa durée de vie.

Ce que subit vraiment votre store banne pendant une averse d’été (vent, rafales, poches d’eau)

La norme européenne EN 13561 classe les stores selon leur tenue au vent : classe 1 jusqu’à environ 28 km/h, classe 2 autour de 38 km/h, classe 3 jusqu’à 49 km/h. La majorité des modèles résidentiels sont en classe 2. Sauf que ces chiffres parlent d’un vent régulier, pas d’une rafale soudaine d’orage qui peut grimper à 60 km/h en quelques secondes.

En réalité, ce sont les bras articulés qui encaissent tout. Dès que la pluie devient soutenue et que la pente est insuffisante (moins de 15 à 20°), l’eau forme des poches lourdes au milieu de la toile. Sous la poussée du vent et le poids de l’eau, les bras se déforment, le mécanisme se dérègle, le moteur force. Le store continue parfois à fonctionner, mais avec une fragilité invisible… jusqu’à la panne nette au prochain épisode venteux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle jusqu’à 1 000 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En repliant le store au bon moment, vous limitez l’effort mécanique sur les bras articulés, évitez la formation de poches d’eau lourdes sur la toile et restez dans le cadre prévu par la notice et la garantie constructeur. En le laissant ensuite sécher entièrement avant de l’enrouler, vous bloquez aussi l’apparition de champignons microscopiques responsables des taches noires et de la dégradation du tissu. 💡 Le petit plus : Coupler ce réflexe avec un capteur vent/pluie sur le store et des alertes Météo-France sur votre smartphone, puis faire un contrôle visuel rapide des bras et de la toile à chaque début de saison, suffit souvent à éviter des réparations coûteuses. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le store déployé pendant un orage d’été « parce que ça va passer vite », puis le refermer trempé et l’oublier plusieurs jours : on cumule alors bras fragilisés, toile gondolée et moisissures, sans garantie ni indemnisation certaine.

Normes, inclinaison et garantie : quand la pluie fait sauter vos droits sans que vous le sachiez

Un autre piège se joue sur l’inclinaison. Beaucoup de fabricants exigent une pente minimale de 14 à 15°, parfois plus, pour que l’eau s’évacue. En dessous de 10°, certains considèrent que le store n’est plus utilisé dans les règles, ce qui peut faire tomber la garantie constructeur en cas de déformation de la toile ou des bras.

Les notices sont claires : pas de store déployé par vent fort, pluie soutenue ou orage. Si une alerte Météo-France était en cours et que le store est resté ouvert, l’assurance multirisque habitation peut parler de négligence et refuser d’indemniser, surtout si la vitesse du vent n’a pas officiellement dépassé le seuil « tempête » d’environ 60 km/h. Le bon réflexe tient en quelques gestes simples : vérifier la météo avant de lancer un repas en terrasse, replier au moindre doute, puis ressortir la toile dès que le ciel se calme pour la laisser sécher loin des plis humides où se cachent les champignons microscopiques.