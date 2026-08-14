Hotte qui n'aspire plus : ce test du filtre métallique, utilisé par les réparateurs, évite pannes et risque d'incendie
Quand la hotte hurle mais n’aspire plus, les réparateurs commencent par un simple jeu de lumière sur le filtre métallique. Comment ce réflexe peut-il éviter une fausse panne coûteuse ?
Votre hotte fait un bruit de turbine d’avion et n’aspire presque plus ? Beaucoup pensent aussitôt à un moteur fatigué, prêt à rendre l’âme. Avant d’appeler un réparateur à 150 € la visite, ces pros commencent pourtant par un geste tout bête : une lampe, votre filtre métallique, et un simple coup d’œil. Que révèle vraiment ce test éclair ?
Car un filtre peut sembler propre, briller après un passage sous l’éponge, et rester pourtant presque entièrement bouché par une graisse durcie, invisible à l’œil nu. Le test à la lampe, lui, imite le trajet de l’air : si la lumière ne traverse plus la maille, la hotte est étranglée. C’est là que tout se joue.
Le geste de pro : le test à la lampe sur le filtre métallique de hotte
Démontez le filtre métallique de la hotte, essuyez-le rapidement pour enlever l’excès d’eau ou de gras, puis tenez-le devant une source lumineuse puissante : ampoule nue, baladeuse, lampe de bureau, voire torche de smartphone. Idéalement dans une pièce un peu sombre, filtre placé à quelques centimètres seulement de la lumière.
Sur un filtre sain, une pluie de petits points lumineux scintille à travers chaque maille : la lumière passe, l’air aussi. Si au contraire le grillage paraît presque opaque, avec seulement quelques taches claires, le filtre est saturé. Les réparateurs posent d’abord ce diagnostic visuel avant de penser au moteur. En complément, une feuille d’essuie-tout plaquée sous la hotte allumée doit rester collée.
Pourquoi un filtre qui brille peut être totalement bouché
La graisse de cuisson ne forme pas seulement une pellicule en surface. Avec la chaleur répétée, elle finit par se « cuire », se polymériser, et s’infiltrer entre les différentes couches de métal tressé. Vue de face, la grille en inox peut sembler impeccable ; à l’intérieur, les mailles sont en réalité colmatées par une croûte dure qui bloque le passage de l’air.
C’est le même principe qu’un sac d’aspirateur plein : le moteur tourne, mais rien ne circule. Un filtre métallique bouché oblige la hotte à forcer pour aspirer, d’où ronronnement inhabituel et impression d’aspiration molle. Sur les modèles en recyclage, la graisse qui ne reste plus dans le filtre finit dans le filtre à charbon et le conduit, use le moteur et augmente le risque d’incendie dans la cuisine.
Intégrer le test de la lampe dans sa routine de cuisine
Les fabricants recommandent de nettoyer le filtre métallique de hotte au moins une fois par mois, et jusqu’à chaque semaine si l’on cuisine souvent gras. À la main, un bain d’eau chaude avec liquide vaisselle ou dégraissant, puis un brossage doux, suffisent. Les filtres en inox ou aluminium passent au lave-vaisselle : ils peuvent se décolorer un peu, mais restent efficaces.
Intégrer le test à la lampe juste après ce nettoyage change tout : si le filtre scintille à nouveau, il est bon pour le service ; s’il reste opaque malgré plusieurs lavages, mieux vaut le remplacer. Un filtre neuf compatible coûte le plus souvent entre 15 et 60 €, bien moins qu’un moteur de hotte ou une visite de réparateur. Et un filtre propre, c’est moins de fumée, moins de gras sur les meubles et une cuisine plus sûre.
Sources
En bref
- 🔧 Hotte aspirante bruyante, odeurs tenaces : les réparateurs commencent par le filtre métallique de hotte avant d’envisager un moteur réellement défaillant.
- 💡 Un geste de contrôle avec une lampe, associé à bien nettoyer filtre métallique hotte, permet souvent de retrouver une aspiration correcte sans intervention technique.
- 🧯 Entre graisse polymérisée, filtre irrécupérable et risque d’incendie, quelques repères simples suffisent à décider quand laver, remplacer ou appeler un professionnel.
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