Hotte aspirante qui n’aspire plus ? Cette routine évite pannes, odeurs, risque d’incendie et gros travaux

Fenêtres fermées, ragoût qui mijote, bruit sourd au-dessus des plaques… et pourtant la vapeur reste au milieu de la pièce. Votre hotte aspirante ronfle, mais elle ne tire plus rien. Odeurs de friture dans les rideaux, air lourd après chaque repas, on imagine déjà une panne coûteuse.

Avant d’appeler un réparateur ou de penser à changer l’appareil, il vaut souvent la peine de regarder ce qui se passe côté entretien. Dans la plupart des foyers, la hotte ne tombe pas vraiment en panne : elle sature peu à peu, étouffée par la graisse accumulée.

Hotte qui fait du bruit mais n’aspire plus : ce qui bloque vraiment l’air

La hotte joue le rôle de poumon de la cuisine : elle force l’air chargé de vapeurs et de lipides à travers ses filtres métalliques. Quand ces mailles se remplissent de couches de graisse, l’air ne passe plus. La vapeur s’éparpille sur les côtés, condense sur la crédence, les odeurs restent des heures.

Dans les cas avancés, on voit même perler des gouttes jaunâtres et collantes sur les grilles ou le bandeau de commande. Le moteur tourne toujours, parfois en forçant, mais l’appareil se contente alors de brasser l’air. Que la hotte soit en évacuation extérieure ou en recyclage, le problème vient d’abord des filtres.

La routine d’entretien simple pour déboucher les filtres sans tout démonter

Bonne nouvelle : pour retrouver une aspiration correcte, nul besoin de démonter toute la cuisine. On retire les filtres et on remplit l’évier d’eau très chaude, presque au maximum supportable pour les mains, avec une dose généreuse de liquide vaisselle dégraissant. Les filtres trempent au moins 30 minutes, avant un frottage avec une brosse non abrasive.

Pour un entretien, un cycle intensif au lave-vaisselle peut suffire, mais le bain manuel reste le plus efficace sur les filtres encrassés. Après le lavage, on les laisse s’égoutter verticalement sur un torchon propre, puis on les sèche bien pour éviter corrosion et gouttelettes aspirées vers le moteur. Les filtres gagnent à être nettoyés tous les deux mois, ou chaque mois si vous cuisinez souvent. En mode recyclage, il faut aussi remplacer le filtre à charbon, non lavable, tous les 3 à 6 mois, beaucoup de modèles prévoyant un changement tous les 4 à 6 mois. Filtres retirés et appareil débranché, un chiffon humide avec un peu d’eau savonneuse suffit pour l’intérieur accessible.

Pourquoi cette graisse peut finir par provoquer un incendie

Dans les cuisines professionnelles, la graisse accumulée est un risque réel. "Les restaurants sont obligés de faire dégraisser leur hotte au moins une fois par an. C’est un critère pris en compte lors des contrôles sanitaires", rappelle un spécialiste du nettoyage des conduits cité par La Dépêche. "Lors de nos interventions, nous retrouvons très souvent des conduits avec une quantité de graisse extrêmement importante. Le risque d’incendie est alors considérable." "Beaucoup de restaurateurs ne sont simplement pas au courant. Et avec la conjoncture actuelle, certains se limitent à un seul passage annuel pour être en règle, voire tentent de passer entre les mailles du filet." Selon lui, "Ces entretiens n’ont pas été rendus obligatoires pour rien. Les incendies récents nous attristent, car les coûts de réparation sont énormes pour les établissements."