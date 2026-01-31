Automne-Hiver 2007-2008 / Homme / Milan / Défilé Versace

Donatella Versace nous avait habitué à plus dÒexubérance, mais la créatrice a choisi pour son défilé automne hiver 2007-2008 présenté à Milan, la rigueur et lÒallure stricte. LÒhomme est vêtu de couleurs très sombres avec un petit côté ecclésiastique. LÒesprit militaire est également sous-jacent avec beaucoup de cols officiers ou de cabans. Le costume est de rigueur. Néanmoins, elle octroie à ces messieurs un peu de fantaisie, les nÜuds papillons se mélangent aux cravates et les pulls sont enrubannés par quelques bandes vernies asymétriques aux couleurs flashys.ITW de Donatella Versace.Musique:défilé