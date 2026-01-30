Magazine / Tendance été 2007 : Taille haute

L'été 2007 nous annonce le retour de la taille haute. Toujours aussi chic accompagnée d'un petit air rétro. Elle est souvent marquée par une ceinture, portée par dessus une robe et elle dessine la taille fine des mannequins de chez Cacharel ou encore Prada. La taille haute favorise la silhouette, élance les jambes et reflète une grâce indéniable.

Musique : Artiste : Air Album : The Virgin Sucides Titre : Playground love ref : Source