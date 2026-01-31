Automne-Hiver 2007-2008 / Homme / Milan / Défilé Missoni

Luca Missoni (un des fils de Ottavio et Rosita Missoni, tous engagés dans l'entreprise familiale italienne) a choisi le style décontracté et sportif pour son défilé automne hiver 2007-2008. LÒesprit des sports dÒhiver est omniprésent dans la collection. Les pulls à imprimés psychédéliques, les ponchos imperméables, les couleurs vives se mêlent aux costumes et pantalons plus stricts. Des vestes classiques sont agrémentées de capuches en nylon. Les accessoires sont chics et fonctionnels. Cet hiver, ces messieurs pourront partir en randonnée avec des sacs à dos coordonnés aux pulls.Musique: défilé