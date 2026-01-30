Magazine / Paris / Exposition : Serge Lutens

CÒest dans le cadre de lÒexposition sur la photographie publicitaire en France, que nous pouvons redécouvrir les femmes blanches de Serge Lutens, créateur, parfumeur, photographe et surtout Directeur artistique de Dior puis de Shiseido pendant plus de 20 ans. Il a marqué lÒimaginaire des gens avec ses photographies travaillées comme des tableaux de Picasso ou de Modigliani.Histoire de la photographie publicitaire en France de Man Ray à Jean-Paul Goude, jusquÒau 25 mars 2007. UCAD,107 rue de Rivoli 75001 Paris. Musique : Artiste Erik Satie Album Gymnopedies Titre 7eme gymnopedie Ref Telarc