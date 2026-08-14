Lave-vaisselle : elle grattait les trous depuis 2 ans, ce test de 30 secondes révèle le vrai problème

Depuis deux ans, une lectrice s’acharnait sur les trous des bras de lavage de son lave-vaisselle pour expliquer sa vaisselle terne. Jusqu’au soir où un simple repère posé avant un cycle a révélé un tout autre problème.

Pendant deux ans, une lectrice a sorti l’aiguille à chaque lavage raté. Vaisselle terne, verres blanchis, panier du haut à moitié sale : son réflexe était toujours le même, gratter un à un les petits trous des bras de lavage. « Je débouchais les trous des bras de mon lave-vaisselle à l’aiguille depuis deux ans », raconte-t-elle.

Un soir, elle a noté la position du bras supérieur avant de lancer un cycle court, puis a entrouvert la porte pendant le lavage. Le bras était resté exactement dans le même axe. Ce détail lui a montré qu’elle s’acharnait sur le mauvais coupable. Le même test éclair peut tout changer quand les bras de lavage de lave-vaisselle ne tournent plus.

Deux ans à déboucher les bras de lavage : le faux coupable des trous bouchés

Dans bien des cuisines, le scénario se répète : vaisselle terne, on ouvre la porte, on inspecte les bras d’aspersion et on accuse aussitôt les trous bouchés. Graisse, restes de pâtes, calcaire… tout semble pointer vers eux. Le réflexe consiste alors à sortir un cure-dent ou, pire, une aiguille métallique, en pensant régler enfin le problème.

Pourtant, quand les bras de lavage ne tournent plus, cette obsession du trou parfait tourne au piège. On gratte, on rince, on remonte, mais le panier supérieur ressort toujours mal lavé. En insistant avec une aiguille, on risque même d’agrandir certains orifices et de dérégler l’angle des jets, donc la façon dont l’eau frappe la vaisselle.

Le test des bras marqués : en 30 secondes, savoir s’ils tournent vraiment

La bonne question n’est pas “les trous sont-ils propres ?”, mais “les bras tournent-ils vraiment ?”. Le test des bras marqués est très simple : avec le lave-vaisselle vide ou peu chargé, placez le bras inférieur et surtout le bras supérieur bien droits, par exemple parallèles à la porte. Prenez une photo ou tracez un repère discret, puis lancez un programme court.

Après quelques minutes de lavage, ouvrez la porte avec précaution : si les bras ont nettement changé de position, la rotation existe, même si la vaisselle terne trahit encore un autre souci. S’ils reviennent exactement au même angle que sur la photo, aucune force ne les entraîne. Les professionnels comme SOS Accessoire utilisent ce test pour diagnostiquer un bras de lavage de lave-vaisselle qui ne tourne plus.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps et interventions évités Jusqu’à 1 dépannage évité 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que la rotation des bras dépend uniquement de la pression d’eau en dynamique. En marquant les bras avant cycle et en contrôlant leur position en cours de lavage, on teste la réalité de la rotation en conditions réelles, au lieu de se fier au seul état visuel des trous. 💡 Le petit plus : Prenez une photo des bras avant le départ du cycle pour comparer en un coup d’œil, et rappelez-vous que ce test fonctionne sur toutes les marques, de Bosch à Whirlpool ou Beko. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Continuer à gratter les trous à l’aiguille alors que les bras restent figés au test, au risque d’agrandir les jets, et intervenir sous l’appareil sans avoir coupé l’alimentation électrique ni fermé l’arrivée d’eau.

Ce qui fait vraiment tourner un bras de lavage (et pourquoi l’aiguille ne suffit pas)

Les bras tournent uniquement grâce à la pompe de circulation, qui envoie l’eau sous pression dans les bras. Les trous sont orientés comme un arroseur de jardin : le jet part d’un côté et fait pivoter le bras.

Quand la pression chute à cause d’un filtre de fond de cuve saturé, d’une pompe partiellement bouchée ou d’un joint de panier supérieur usé, la réaction disparaît et les bras restent figés. Avant d’appeler un dépanneur, mieux vaut nettoyer filtre et cuve, vérifier que rien ne bloque les bras dans la vaisselle chargée et lancer un cycle chaud détartrant.