Si vous êtes un parent hélicoptère, les chercheurs assurent que ce n’est pas de l’amour mais cette peur

La parentalité hélicoptère se présente comme un dévouement sans limites, mais les données pointent une autre force à l’œuvre. Quand l’anxiété parentale pilote, que devient l’enfant ?

L’enfant a quitté la maison, mais le téléphone de sa mère ne quitte jamais la table : messages au professeur de fac, mails au manager du petit boulot, géolocalisation activée en permanence. Ce portrait parle de parentalité hélicoptère, ce style où le parent plane au‑dessus de la vie scolaire, sociale ou professionnelle de son enfant, bien après l’enfance.

Longtemps, on a expliqué ce sur‑contrôle par un simple « trop d’amour ». Les études récentes racontent autre chose : derrière l’aide constante, on retrouve surtout une forte anxiété parentale, la peur du danger et un malaise profond face à la séparation. Assez pour bousculer la jolie histoire qui fait de l’hyper‑présence une simple preuve de dévouement.

Parent hélicoptère : quand la surprotection dépasse l’amour

Les sociologues décrivent le parent hélicoptère comme un adulte qui « surveille tel un drone » les études, les relations, parfois même la carrière de son enfant, allant jusqu’à négocier une note ou un salaire à sa place. La cible principale n’est plus le tout‑petit, mais l’ado, l’étudiant, le jeune adulte qui tente d’entrer dans la vie autonome.

Une étude publiée en 2025 dans la revue Family Relations, menée par la chercheuse Michal Yaffe, a examiné ce qui prédit vraiment l’overparenting. La psychologue Courtney Beard résume : « l’anxiété parentale est le moteur le mieux compris de la surparentalité ». Pas la chaleur affective. Pas la « dé-votion ». De manière très concrète, les parents les plus surimpliqués cumulent une anxiété de séparation élevée et une anxiété généralisée importante.

Anxiété de séparation, peur du danger : ce que révèlent les études

L’anxiété de séparation dont il est question ici n’est pas celle de l’enfant, mais celle du parent, qui se sent mal physiquement à l’idée de laisser son ado prendre le métro, gérer un conflit ou rater un examen sans intervenir. L’anxiété généralisée va plus loin : tendance à surévaluer les risques dans des situations ordinaires, voir un danger potentiel partout. Beard note aussi que, « pour les parents anxieux, la surimplication peut fournir un niveau de proximité et de lien » qu’ils peinent à trouver autrement.

Une revue de 38 études parue dans Frontiers in Psychology associe les styles parentaux très contrôlants à davantage d’anxiété et de dépression chez les jeunes. Le CIUSSS du Nord‑de‑l’Île‑de‑Montréal décrit comment ces parents, poussés par la peur, finissent par envoyer à leur enfant le message que le monde est dangereux et qu’il n’est pas capable seul. L’Ordre des psychologues du Québec parle, lui, d’hyperparentalité nourrie par l’anxiété et la parentalité de performance.

Comment repérer si l’on protège son enfant… ou sa propre peur

Les chercheurs proposent une question simple : qu’est‑ce qui devrait changer, concrètement, pour que j’accepte de me retirer un peu ? Si seule une baisse de risque réel vous apaise, la réaction vise probablement la situation. Si même un contexte objectivement sûr ne suffit pas à calmer votre besoin d’intervenir, c’est plutôt votre angoisse qui pilote. Quelques questions peuvent aider à se repérer :

Est‑ce que je me sens surtout soulagée, moi, quand je « règle » le problème à sa place ?

Est‑ce que j’interviens même quand mon enfant ne me demande rien ?

Est‑ce que l’idée qu’il y arrive sans moi me rend triste ou inutile ?

Est‑ce que je tiens compte des faits ou uniquement de mon scénario catastrophe intérieur ?

Quand ces réponses pointent vers une peur envahissante, l’enjeu n’est pas d’aimer moins, mais de se faire accompagner pour apprivoiser cette anxiété : médecin, psychologue, thérapies centrées sur l’angoisse. L’Ordre des psychologues du Québec rappelle la figure du « parent suffisamment bon » décrite par Donald Winnicott ; un parent qui laisse de la place aux frustrations et aux distances progressives, pour que l’enfant, et lui avec, puisse découvrir qu’il survit aussi quand il ne contrôle pas tout.