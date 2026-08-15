Tomates encore vertes en août : ce geste de maraîcher à faire avant le 15 août pour sauver ta récolte

Mi-août, un maraîcher te prévient : avec toutes ces tomates encore vertes en août, ton potager joue la montre. Quel geste t'a montré ce pro pour sauver la fin de saison ?

Mi-août, les tuteurs ploient sous le poids des grappes, mais tout reste vert. Tu as augmenté les arrosages, ajouté de l’engrais, scruté chaque fruit en espérant un reflet rouge… rien n’a bougé. Le plant, lui, continue de grimper comme si l’été ne finissait pas.

Face à ces tomates encore vertes en août, un maraîcher a tranché d’une voix calme, comme le rapporte Pause Maison (Ouest-France) : « Tes tomates n’ont plus le temps. » Autrement dit, la saison ne permettra plus au plant de tout mener à maturité. Avant le 15 août, il a montré un geste simple au sommet du pied, capable de sauver les dernières récoltes.

Pourquoi tes tomates restent vertes alors que l’été file

À la mi-août, chaque journée compte. Pourtant, le plant de tomate reste programmé pour pousser : il allonge sa tige, ouvre de nouvelles fleurs, fabrique du feuillage dès qu’il reçoit eau, lumière et engrais. Toute cette énergie part dans la « charpente » au lieu de se concentrer sur les fruits déjà noués, qui stagnent au vert pâle.

Le feuillage épaissi forme une sorte de parapluie. Ce n’est pas tant le soleil direct qui fait rougir la tomate que la chaleur de l’air et le stade de maturité du fruit. Des feuilles trop nombreuses cachent les grappes, qui reçoivent moins de chaleur et ventilent mal ; les tomates grossissent, mais restent dures et vertes alors que les jours raccourcissent.

tiges qui filent vers le haut sans fin ;

feuillage dense qui fait de l’ombre aux grappes ;

fruits formés qui restent verts semaine après semaine.

Le geste de maraîcher à faire avant le 15 août

Nous avons tous déjà laissé les pieds filer en se disant qu’ils finiraient bien par rougir. Le maraîcher, lui, coupe net. Le principe pour étêter les tomates est simple : repérer le dernier bouquet de fruits bien formés, compter deux feuilles juste au-dessus, puis sectionner la tige principale à environ deux centimètres plus haut avec un sécateur propre, de préférence un matin sec.

Une fois la tête supprimée, le plant ne peut plus monter et redirige sa sève vers les grappes déjà en place, qui commencent souvent à changer de couleur en quelques jours. Cette taille convient aux variétés vigoureuses, en pleine terre ou en grand bac ; on s’abstient en revanche sur un pied chétif, malade, très assoiffé ou presque sans fruits.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Vitesse de mûrissement Effet rapide 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant la tige au-dessus du dernier bouquet, la sève se concentre sur les fruits présents. 💡 Le petit plus : Supprime vite les nouveaux gourmands, avant cinq centimètres, pour éviter que le plant ne s’épuise. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : N’étête pas un plant faible et ne tailles pas par temps humide : mildiou garanti.

Après l’étêtage : chouchouter les dernières tomates

Après l’étêtage, arrose moins souvent mais en profondeur, au pied, et enlève seulement les feuilles jaunies. Récolte les fruits dès qu’ils rosissent et laisse-les finir de mûrir à l’intérieur.