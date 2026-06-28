Mildiou au jardin : ces gestes à faire en 48 h dès les premières taches pour sauver vos tomates

Après plusieurs jours de pluie douce, les premières taches sur vos tomates signalent peut-être un mildiou au jardin. Quels gestes poser en 48 heures pour éviter que tout le potager ne s’effondre ?

Quelques jours de pluie douce, des nuits couvertes, et soudain le potager change d’ambiance. Sur les tomates, les feuilles prennent un air fatigué, presque huileux. Sans réaction rapide, le mildiou au jardin s’installe et peut ruiner une saison en une poignée de jours.

La bonne nouvelle, c’est que cette maladie cryptogamique aime surtout l’humidité prolongée et les températures entre 17 et 25 °C : des paramètres que l’on peut déjouer. Avec quelques réflexes simples, appliqués dans les 24 à 48 heures, nombre de plants peuvent encore être sauvés.

Quand le mildiou s’invite : reconnaître les tout premiers signaux

RCF rappelle que « le mildiou se propage sous la forme de spores via l’humidité », dès que la météo reste humide, pluvieuse ou brumeuse, avec 17 à 25 °C. Les solanacées, cette famille qui rassemble tomate, pomme de terre, poivron, aubergine, mais aussi la vigne, sont les plus exposées.

Sur les tomates, Futura décrit des « taches sombres ou huileuses sur les feuilles », avec parfois un feutrage gris au revers, puis des tiges qui brunissent. Sur les pommes de terre, les taches sont brunes bordées de jaune, avec un duvet clair dessous. Rien à voir avec l’oïdium, poudre blanche typique des temps secs.

24 à 48 heures décisives : les gestes à faire tout de suite

Premier réflexe : couper l’eau sur le feuillage. L’arrosage doit se faire au pied, de préférence le matin, et plus jamais en aspersion le soir. Futura le rappelle, « le premier réflexe consiste donc à empêcher l’eau de rester sur les feuilles ». Ensuite, on aère : espacement, feuilles basses supprimées, serre ou abri largement ouvert.

Nous avons tous déjà hésité devant une feuille douteuse en espérant qu’elle se rétablisse. Mauvaise idée. Dès les premières taches, on coupe sans attendre les feuilles et tiges atteintes, avec un sécateur désinfecté, puis on les évacue vers la déchetterie, surtout pas au compost, pour limiter au maximum la dispersion des spores.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Récolte préservée potager stabilisé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ces réflexes assèchent le feuillage, font circuler l’air et limitent fortement les zones où le mildiou peut se développer. 💡 Le petit plus : Sur quelques pieds en pot, rentrer les tomates sous un auvent pendant la pluie renforce encore ces gestes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre en pensant que « ça va passer », continuer à mouiller le feuillage et surdoser la bouillie bordelaise fait flamber le mildiou et fatigue le sol.

Traiter en douceur et préparer le potager de demain

Pour freiner une attaque naissante, RCF conseille un mélange d’1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude et 1 de savon noir par litre d’eau, en pulvérisation légère. Autre alliée, la décoction de prêle des champs (1 kg pour 10 litres d’eau, puis dilution à 20 %). Futura prévient toutefois qu’aucune préparation ne fait de miracle sur une attaque avancée.

Ces soins gagnent à s’accompagner d’une meilleure organisation. Éloigner tomates et pommes de terre, choisir des emplacements bien ventilés et pratiquer la rotation des cultures sur plusieurs saisons limitent la pression du mildiou. La bouillie bordelaise, autorisée en bio, reste un dernier recours ponctuel, car son cuivre s’accumule dans le sol ; mieux vaut miser d’abord sur ces gestes de prévention.