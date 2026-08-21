Je lui ai demandé de vider le lave-vaisselle : cette astuce anti-gaspi avec un bocal brûlant m’a d’abord terrifiée
Un soir d’été, une mère épuisée demande à sa fille de vider le lave-vaisselle. Ce qu’elle fait avec un bocal brûlant ouvre sur une astuce pour stériliser des bocaux au lave-vaisselle, entre anti-gaspi malin et prudence sanitaire.
Je lui avais juste demandé de vider le lave-vaisselle : ce que ma fille a fait avec un objet encore brûlant m’a laissé sans voix
Odeur de ratatouille tiède, vapeur qui s’échappe encore des assiettes, cliquetis du lave-vaisselle en fin de cycle ; la cuisine vit son petit soir d’été. Éreintée, on confie la corvée à la plus jeune : vider la machine.
Quelques minutes plus tard, le temps se fige : l’enfant, juchée sur un tabouret, sort un bocal brûlant de la machine et y verse la ratatouille fumante. Le cri se bloque ; une question arrive : et si ce n’était pas une bêtise ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Légumes du soleil : 2 courgettes, 1 aubergine, 3 tomates, 1 poivron rouge
- ✅ 1 oignon, 2 gousses d’ail, 4 c. à soupe d’huile d’olive, thym
- ✅ Sel, poivre noir moulu, herbes au choix
- ✅ 4 à 5 bocaux en verre + couvercles, torchon propre, gants isolants
Le geste qui m’a glacé le sang… avant de me bluffer
Sur le moment, tout paraît dangereux : verre brûlant, petites mains trop près du plan de travail. Pourtant la scène cache une vraie idée. Au lieu de mettre les restes dans une boîte tiède, la fillette remplit à ras bord le bocal chauffé pour stériliser ses bocaux au lave-vaisselle.
Pourquoi remplir des bocaux brûlants avec des restes fumants marche vraiment
La force de cette astuce tient au duo chaleur + timing. À la fin d’un cycle intensif à 65–70 °C, les bocaux sortent propres et très chauds. Quand on y verse aussitôt une ratatouille frémissante, on réalise un remplissage à chaud qui donne un vrai coup de frein aux microbes les plus fragiles : une forme de pasteurisation légère, côté zéro déchet.
En refroidissant, l’air emprisonné se contracte ; le couvercle se creuse, signe d’une mise sous vide naturelle. Résultat : moins d’oxydation, moins de développement microbien et des restes qui se gardent au réfrigérateur un peu plus longtemps qu’en simple boîte fermée.
Mais on ne parle pas ici de vraies conserves de garde. Sans traitement thermique prolongé à 100 °C, le risque de botulisme n’est pas géré pour un stockage à température ambiante ; ces bocaux restent des semi-conserves à garder au frais et à consommer rapidement.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer bocaux et couvercles, les mettre ouverts au lave-vaisselle, lancer un cycle chaud.
- Technique : Tailler les légumes, les faire mijoter 40 minutes à feu doux.
- Cuisson : Sortir les bocaux brûlants avec un torchon, les remplir de ratatouille bouillante.
- Finition : Essuyer les bords, fermer aussitôt, laisser refroidir puis garder les bocaux au réfrigérateur.
Combien de temps ça se garde vraiment ? Les limites à ne jamais dépasser
Au réfrigérateur, ces bocaux se gardent 2 à 3 jours maximum ; au moindre doute d’odeur ou d’aspect, on jette.
Sources
En bref
- 🍽️ Un soir d’été, une mère éreintée confie le lave-vaisselle à sa fille, avant d’assister à un geste surprenant autour d’un bocal brûlant.
- 🔥 L’épisode mène à une méthode maison pour stériliser des bocaux au lave-vaisselle et prolonger un peu la vie des restes sans matériel compliqué.
- ⚠️ Entre pasteurisation légère, vide d’air partiel et règles de conservation au froid, cette technique a ses limites strictes qu’il faut connaître avant de l’adopter.
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