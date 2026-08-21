Apéro : ce légume en boîte mixé à froid, plus doux qu’un gaspacho, bluffe tout le monde en verrines glacées

Servie en verrines bien froides, cette soupe de maïs glacée promet un apéro doré, plus doux qu’un gaspacho et sans lourdeur de velouté. Une simple astuce de cuisson et de mixage suffit pourtant à la rendre incroyablement lisse.

Dans de petits verres givrés, cette soupe de maïs glacée ressemble à un rayon de soleil. En bouche, pas de pointe acide comme un gaspacho ni de lourdeur de velouté ; seulement une fraîcheur ronde et soyeuse.

On la sert en verrines à l’apéro, cuillère en main, comme une crème dorée qui met tout le monde d’accord. Maïs doux, lait entier et crème fraîche se combinent en velouté de maïs froid. Reste à trouver le bon geste pour cette texture lisse qui tient sans s’épaissir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de maïs doux en grains, surgelé ou en boîte, bien égoutté

✅ 1 oignon blanc moyen (≈ 100 g) + 15 g de beurre doux ou 15 ml d’huile d’olive douce

✅ 250 ml d’eau + 1/2 cube de bouillon de légumes ou de volaille + 2 pincées de sel + 2 pincées de poivre moulu

✅ 60 g de lait entier + 60 g de crème fraîche épaisse + 10 g d’herbes fraîches au choix (ciboulette, persil plat ou vert d’oignon nouveau)

Plus doux qu’un gaspacho : comment la soupe de maïs glacée change l’apéro

Dans cette soupe de maïs glacée, tout repose sur la douceur du maïs en grains. Pas d’acidité de tomate ici ; bouillon léger, lait entier et crème fraîche composent une base ronde, parfaite pour des verrines à l’apéro.

Comment réussir une soupe de maïs glacée ultra veloutée

Pour cette soupe de maïs glacée, on part d’une base : oignon blanc sué sans coloration dans un peu de beurre ou d’huile. Le maïs cuit à feu modéré dans un bouillon léger. Mixeur plongeant puis chinois étamine ôtent les peaux et donnent une texture soyeuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire fondre beurre ou huile, attendrir l’oignon émincé à feu doux, ajouter le maïs en gardant une petite poignée. Technique : Verser l’eau, ajouter le demi-cube de bouillon, couvrir et laisser frémir dix minutes jusqu’à ce que oignon et maïs soient fondants. Cuisson : Mixer longuement au mixeur plongeant, puis filtrer au chinois étamine ou dans une passoire fine pour retirer les peaux. Finition : Incorporer le lait puis la crème fraîche en mixant, rectifier l’assaisonnement, laisser tiédir puis réfrigérer au moins deux heures avant de servir en verrines.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 2 h 20 🔍 Le secret de l’expert Le maïs est riche en amidon ; cuit doucement avec un peu de matière grasse puis mixé, il devient naturellement crémeux. Lait et crème enrobent cette base, le chinois retire les peaux, et le froid resserre le velouté sans l’alourdir. ✨ Le twist gourmand : Au dernier moment, ajouter du maïs poêlé au beurre, une pincée de paprika fumé et des éclats de pop-corn salé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire colorer l’oignon ou le maïs, ou verser la crème sur une soupe bouillante : on casse la douceur et la texture s’alourdit.

Twists d’apéro : personnaliser la soupe de maïs glacée

Cette soupe de maïs glacée se garde une nuit au frais ; on la fouette avant de servir, ajoute un trait d’eau froide et garnit les verrines.