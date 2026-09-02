Ne jetez plus cet emballage plastique au bac jaune : ce qu’il fait à vos semis au fond du jardin

En 2024, des jardiniers partout en France ont cessé de jeter un banal pot de yaourt en plastique. Comment ce déchet du petit-déjeuner s’est-il imposé comme outil discret au potager ?

Chaque matin, le même geste machinal : le pot de yaourt du petit-déjeuner file droit vers la poubelle, avec son opercule encore froissé. Pourtant, en France, ce sont des centaines de ces pots de yaourt en plastique qui sont jetés chaque seconde, alors que la plupart sont en polystyrène, un matériau encore difficile à recycler réellement. Et si ce minuscule emballage, au lieu de finir au fond du bac jaune, devenait la meilleure alliée de vos futurs semis ?

Au fond des abris de jardin, une autre scène se répète désormais : des piles de petits pots blancs, soigneusement rincés, attendent le printemps. Des jardiniers malins ont compris qu’en quelques coups d’aiguille et un peu de terreau spécial semis, ce déchet du petit-déjeuner se changeait en godet de semis parfaitement fonctionnel. Curieuse de savoir comment ce simple pot peut faire pousser légumes, fleurs et boutures sans dépenser un euro de plus ?

Cet emballage plastique que les jardiniers ne jettent plus

Vu de près, le pot de yaourt a presque tout d’un mini-contenant horticole : format compact, parois lisses, plastique souple mais étonnamment solide, capable de supporter l’humidité et les manipulations répétées. Sa taille correspond pile au volume dont ont besoin les jeunes plants pour démarrer sans souffrir, que ce soit sur un rebord de fenêtre, dans une mini-serre ou sous un simple film plastique. Gratuit, disponible en nombre dans toutes les cuisines, il remplace sans rougir les godets achetés en jardinerie.

Comment transformer un pot de yaourt en vrai godet de culture

La métamorphose est enfantine, mais quelques étapes changent tout. Rincer le pot à l’eau chaude suffit pour enlever les résidus de lait, inutile de frotter avec des produits agressifs. Ensuite, nous avons tous déjà oublié cette étape cruciale : le drainage. Avec un clou ou un couteau pointu, percer quelques petits trous dans le fond évite à l’eau de stagner et aux racines de pourrir. Il ne reste qu’à remplir de terreau léger, tasser du bout des doigts et votre godet maison est prêt.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Investissement Rien à acheter 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le pot de yaourt offre juste assez de volume pour semis et boutures, et garde la terre bien groupée au repiquage ; son plastique souple tient plusieurs saisons et, grâce aux trous de drainage, l’excès d’eau s’évacue au lieu d’asphyxier les racines. 💡 Le petit plus : en incisant un côté du pot avec des ciseaux au moment de planter, la motte sort sans stress et les racines restent intactes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser des pots sales ou non percés, posés dans une coupelle où l’eau stagne, car ils deviennent un foyer idéal pour les maladies.

Au fond du jardin, une petite armée de pots réutilisés

Une fois adoptée, cette astuce change l’allure du potager. Alignés dans une caissette ou sur une simple planche, les pots accueillent les semis de tomates, de salades, les petits aromatiques, mais aussi les boutures de géranium ou de lavande. Certains jardiniers s’en servent même comme mini-cloches, retournés sur un plant fragile la nuit. Entre deux saisons, il suffit de les empiler au sec. Lorsqu’un pot se fissure ou blanchit, direction la poubelle jaune plutôt que la terre du jardin.