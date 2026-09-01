Tomates de fin d’été : cette règle de mi-septembre que les maraîchers supplient d’appliquer pour sauver votre récolte
Début septembre, les maraîchers tirent la sonnette d’alarme : le mildiou guette vos dernières tomates au potager. Faut-il vraiment rentrer les tomates avant la mi-septembre pour éviter le pire ?
Début septembre, le décor est trompeur : rangées de tomates encore pleines, soleil de l’après-midi, odeur de vacances qui traîne. Pourtant, sur les marchés, les professionnels lâchent tous le même soupir : si rien n’est fait, les dernières tomates vont y passer.
Le basculement ne vient pas de la première gelée, mais de ces nuits fraîches et humides. En quelques matinées de rosée lourde, un champignon et des erreurs d’arrosage suffisent à ruiner une récolte. C’est pour cela que les maraîchers n’en peuvent plus de le répéter : vos dernières tomates doivent être rentrées avant la mi-septembre.
Mi-septembre : quand le jardin devient terrain de jeu du mildiou
Autour de la mi-septembre, les journées restent douces, mais les nuits ont déjà baissé. Les feuilles de tomate se réveillent trempées de rosée pendant des heures : c’est exactement ce que réclame le champignon du mildiou, Phytophthora infestans, pour démarrer son attaque.
Quand ces signaux apparaissent, le compte à rebours est lancé. Quelques indices montrent qu’il est temps de penser à rentrer les tomates avant la mi-septembre :
- feuillage encore mouillé en fin de matinée ;
- nuits annoncées sous les 10 °C ;
- fruits qui restent verts plusieurs jours ;
- petites taches brunes sur feuilles ou tomates.
Nous avons tous trop attendu : ce que septembre fait à vos tomates
Nous avons tous déjà attendu « encore une semaine » pour que les tomates sucrent au soleil. Mauvais calcul : en fin de saison, la plante produit moins d’énergie mais continue à nourrir feuilles, fleurs et gourmands. Le sucre se dilue, les fruits deviennent fades, tandis que le lycopène, pigment rouge, ralentit dès que les nuits passent sous 15 °C.
Par-dessus tout, le mildiou profite de cette humidité pour noircir feuilles et tomates, sans véritable traitement curatif en culture naturelle. Pause Maison résume la leçon des pros : « mieux vaut une tomate verte sauvée qu’une tomate rouge perdue au mildiou ». D’où leur réflexe de récolter tout fruit à taille définitive, même encore vert.
Le protocole express pour sauver vos dernières tomates
Avant la mi-septembre, les maraîchers appliquent un protocole simple : ils cueillent tous les fruits à taille adulte, même verts ; ils coupent fleurs tardives, gourmands et tiges inutiles pour concentrer la sève ; ils réduisent légèrement l’arrosage. Quand les nuits passent sous 10 °C, toutes les tomates à taille finale sont rentrées dans une pièce à 18–20 °C, étalées en une seule couche, près d’une pomme ou d’une banane qui diffuse de l’éthylène pour finir la maturation à l’abri des caprices de septembre.
Sources
En bref
- 🌱 Début septembre, les maraîchers alertent sur le mildiou de la tomate qui profite des nuits fraîches et humides pour attaquer les potagers français.
- 🍅 Un protocole simple mêlant récolte anticipée, taille de fin de saison et arrosage maîtrisé permet de sécuriser les dernières tomates avant la mi-septembre.
- 🧺 Rentrer les tomates avant la mi-septembre et les faire mûrir à l’intérieur réserve effets surprenants sur le goût et la quantité de fruits sauvés.
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