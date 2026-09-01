Tomates de fin d’été : cette règle de mi-septembre que les maraîchers supplient d’appliquer pour sauver votre récolte

Début septembre, les maraîchers tirent la sonnette d’alarme : le mildiou guette vos dernières tomates au potager. Faut-il vraiment rentrer les tomates avant la mi-septembre pour éviter le pire ?

Début septembre, le décor est trompeur : rangées de tomates encore pleines, soleil de l’après-midi, odeur de vacances qui traîne. Pourtant, sur les marchés, les professionnels lâchent tous le même soupir : si rien n’est fait, les dernières tomates vont y passer.

Le basculement ne vient pas de la première gelée, mais de ces nuits fraîches et humides. En quelques matinées de rosée lourde, un champignon et des erreurs d’arrosage suffisent à ruiner une récolte. C’est pour cela que les maraîchers n’en peuvent plus de le répéter : vos dernières tomates doivent être rentrées avant la mi-septembre.

Mi-septembre : quand le jardin devient terrain de jeu du mildiou

Autour de la mi-septembre, les journées restent douces, mais les nuits ont déjà baissé. Les feuilles de tomate se réveillent trempées de rosée pendant des heures : c’est exactement ce que réclame le champignon du mildiou, Phytophthora infestans, pour démarrer son attaque.

Quand ces signaux apparaissent, le compte à rebours est lancé. Quelques indices montrent qu’il est temps de penser à rentrer les tomates avant la mi-septembre :

feuillage encore mouillé en fin de matinée ;

nuits annoncées sous les 10 °C ;

fruits qui restent verts plusieurs jours ;

petites taches brunes sur feuilles ou tomates.

Nous avons tous trop attendu : ce que septembre fait à vos tomates

Nous avons tous déjà attendu « encore une semaine » pour que les tomates sucrent au soleil. Mauvais calcul : en fin de saison, la plante produit moins d’énergie mais continue à nourrir feuilles, fleurs et gourmands. Le sucre se dilue, les fruits deviennent fades, tandis que le lycopène, pigment rouge, ralentit dès que les nuits passent sous 15 °C.

Par-dessus tout, le mildiou profite de cette humidité pour noircir feuilles et tomates, sans véritable traitement curatif en culture naturelle. Pause Maison résume la leçon des pros : « mieux vaut une tomate verte sauvée qu’une tomate rouge perdue au mildiou ». D’où leur réflexe de récolter tout fruit à taille définitive, même encore vert.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte sauvée Plusieurs kilos 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La récolte anticipée retire les fruits du climat frais et humide qui déclenche le mildiou et les place à 18–20 °C, la plage idéale pour terminer mûrissement et concentration des sucres. 💡 Le petit plus : glisser une pomme ou une banane bien mûre parmi les tomates accélère encore le rougissement grâce à l’éthylène naturel. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : attendre la première gelée ou arroser abondamment « pour aider », au risque de faire pourrir les fruits ou de les rendre fades.

Le protocole express pour sauver vos dernières tomates

Avant la mi-septembre, les maraîchers appliquent un protocole simple : ils cueillent tous les fruits à taille adulte, même verts ; ils coupent fleurs tardives, gourmands et tiges inutiles pour concentrer la sève ; ils réduisent légèrement l’arrosage. Quand les nuits passent sous 10 °C, toutes les tomates à taille finale sont rentrées dans une pièce à 18–20 °C, étalées en une seule couche, près d’une pomme ou d’une banane qui diffuse de l’éthylène pour finir la maturation à l’abri des caprices de septembre.

Sources Modes & Travaux

«Vos tomates sont grosses mais ne rougissent pas voici le geste contre intuitif des maraichers pour declencher la maturation»