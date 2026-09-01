Hotte qui n'aspire plus : ce test avec une simple feuille à faire avant de payer un nouveau moteur

Avant de changer un moteur de hotte, les installateurs font toujours le même test à la feuille de papier. En quelques secondes, ce geste révèle ce que votre appareil cache encore.

Dans beaucoup de cuisines, la scène est la même : la hotte fait du bruit, les odeurs stagnent, et la tentation est grande d’accuser le moteur. Pourtant, les installateurs commencent par un geste déroutant : ils tendent une feuille de papier sous la grille, mettent la hotte à fond… puis la lâchent.

Ce mini test, qui dure une seconde à peine, dit aussitôt si le problème vient vraiment du moteur ou d’un autre endroit de la hotte. Bonne nouvelle : ce test hotte feuille de papier est à la portée de tous. Mais que raconte exactement cette feuille quand elle colle, ou quand elle tombe ?

Le geste des installateurs : pourquoi ils commencent par une simple feuille de papier

Pour les techniciens, la feuille de papier est un raccourci de diagnostic. Ils la placent contre le filtre métallique, lancent la hotte à pleine puissance et observent. Si le papier est aspiré et reste plaqué, le moteur fournit un débit d’air correct. Si la feuille glisse ou tombe, ils savent déjà que quelque chose freine l’air avant ou après le moteur.

Sur le terrain, un installateur le résume ainsi : « dans neuf cas sur dix, le moteur n’a rien fait de mal ». Ce sont les filtres encrassés ou le conduit d’évacuation qui bloquent l’air. Les graisses se collent aux grilles, la poussière s’accumule dans le tuyau, parfois la hotte a même été mal posée. Le test à la feuille permet de vérifier cela avant d’engager des réparations lourdes et coûteuses.

Comment faire le test de la feuille de papier comme un pro (sans danger)

À la maison, le bon réflexe est de reproduire le geste des pros. Éteindre les plaques et les brûleurs, laisser refroidir, puis allumer la hotte sur la vitesse maximale. Prendre une feuille légère, comme du papier essuie-tout ou une feuille A4 coupée en deux, et la plaquer à plat sous la grille, au niveau du filtre à graisse. Une fois la feuille en place, lâcher doucement et compter quelques secondes.

Si la feuille reste nettement aspirée sans bouger, l’aspiration est correcte au niveau de la grille. Si elle se décolle, on bascule vers un vrai problème de débit d’air. Vigilance indispensable : ne jamais faire ce test au-dessus d’une flamme allumée ou de plaques brûlantes, pour éviter qu’un coin de papier ne prenne feu ou ne touche une surface trop chaude.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie jusqu’à plusieurs centaines d’euros 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La hotte crée une dépression d’air : si le passage est libre, la feuille est plaquée contre la grille. Dès que les filtres sont saturés ou que le conduit est bouché, l’air circule mal, la pression chute et la feuille ne tient plus, même si le moteur tourne encore normalement. 💡 Le petit plus : faire deux tests successifs, avant puis après le nettoyage des filtres métalliques, pour voir immédiatement si la hotte a retrouvé sa force d’aspiration. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : faire le test avec les brûleurs allumés ou conclure trop vite à un moteur HS sans avoir nettoyé les filtres et vérifié le conduit.

Papier qui tient, papier qui tombe : ce que votre hotte essaie de vous dire

Une feuille qui tient indique que l’entrée de la hotte fait son travail ; sur un modèle à recyclage, si les odeurs restent, le suspect devient le filtre à charbon, à remplacer tous les 6 à 12 mois. Une feuille qui tombe, surtout après nettoyage des filtres métalliques, pointe un conduit bouché ou une installation à revoir. D’où l’intérêt de répéter ce test chaque mois, en notant sur une petite étiquette, sous la hotte, la date du dernier nettoyage des filtres.