Multiprise qui chauffe : les électriciens savent que le danger ne vient pas du nombre d’appareils mais de ce détail

Dans nos salons encombrés, une multiprise qui chauffe peut annoncer bien plus qu’un simple inconfort. Entre appareils gourmands et point chaud caché, les électriciens traquent un indice que la plupart ignorent.

En fin de journée, salon encombré, multiprise derrière un meuble, chargeurs, box, clim mobile et ventilateur tous branchés. Rien ne disjoncte, la lumière reste allumée, la réglette est juste tiède. Difficile d’imaginer qu’un départ de feu puisse commencer là, dans cette multiprise banale qui rend tant de services. Pourtant, les chiffres des incendies domestiques d’origine électrique rappellent une réalité moins rassurante.

Les électriciens le savent, mais peu le disent : ce qui fait vraiment chauffer une multiprise qui chauffe n’est pas le simple alignement de fiches côte à côte. Un autre paramètre, plus discret, décide si l’installation reste sûre ou devient dangereuse. Et si le vrai signe d’alerte ne se trouvait pas là où la plupart des gens regardent ?

Vous comptez le nombre de prises… les électriciens, eux, regardent autre chose

Quand un pro arrive dans un logement, il ne commence pas par compter les trous libres sur la réglette. Il se penche, pose la main, puis demande parfois : « Vous avez branché votre clim là-dessus ? ». Pour lui, trois petits chargeurs occupent moins l’esprit qu’un seul appareil gourmand comme un climatiseur mobile, un radiateur d’appoint ou un fer à repasser.

Une multiprise 16 A supporte en théorie autour de 3 500 à 3 680 watts, quand certains blocs d’entrée de gamme se limitent à 1 800 ou 2 500 watts. Une bouilloire ou une clim mobile peuvent déjà consommer 1 500 à 2 500 watts chacune. Deux gros appareils suffisent alors à frôler la limite. Pourtant, les professionnels répètent que le vrai déclencheur de chaleur n’est pas le nombre de prises occupées, mais la qualité du contact à l’intérieur du boîtier.

L’effet Joule : la formule qui explique pourquoi ça chauffe vraiment

Les électriciens résument souvent tout à une seule loi : l’effet Joule. Dès qu’un courant circule, il transforme une partie de l’énergie en chaleur, avec une puissance donnée par la formule P = R × I². Le courant (I) restant le même, c’est l’augmentation de la résistance (R) au niveau d’un point précis qui fait exploser la température.

Une vis légèrement desserrée, une cosse oxydée, des lamelles internes détendues réduisent la surface de contact. Le courant se concentre sur une zone minuscule, qui chauffe bien plus qu’un câble sain parcouru par la même intensité. Ce point chaud entretient un cercle vicieux : la chaleur abîme le métal, la résistance augmente, la température grimpe encore, jusqu’à faire fondre l’isolant ou noircir le plastique.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité au quotidien Multiprise froide = esprit tranquille 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La chaleur d’une multiprise vient surtout de l’effet Joule : à courant identique, un contact abîmé augmente la résistance et la température grimpe très vite au même endroit. En surveillant la chaleur au toucher et l’état des prises (jaunissement, odeur, grésillement), le danger réel est repéré bien avant que le plastique ne fonde ou qu’un incendie ne se déclare. 💡 Le petit plus : Préparer une petite check-list près du tableau électrique (‘pas de gros appareils sur multiprise, pas de multiprises en cascade, rallonges entièrement déroulées, multiprises anciennes remplacées’) et utiliser, si possible, un thermomètre infrarouge à 20-30 € pour comparer la température des prises. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Se dire « il n’y a que deux appareils, c’est bon » alors que l’un d’eux est un radiateur ou une clim mobile branché sur une multiprise fatiguée : le risque vient autant du point chaud interne que de la somme des watts.

Surcharge ou mauvais contact ? Reconnaître le type de chaleur au toucher

Le premier outil reste la main. Une multiprise juste tiède après plusieurs heures de petits appareils n’est pas inquiétante. En revanche, si le boîtier devient si chaud qu’il est difficile de laisser la paume plus de deux ou trois secondes, ou si la chaleur se concentre autour d’une seule prise qui jaunit, avec odeur de plastique ou léger grésillement, tout indique un mauvais contact et un risque d’incendie domestique : il faut tout débrancher, remplacer la multiprise et faire vérifier la prise murale par un électricien.